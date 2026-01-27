Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : « Mon fils est venu à N’Djamena », quand une phrase devient une honte


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 27 Janvier 2026



Tchad : « Mon fils est venu à N’Djamena », quand une phrase devient une honte
Il fut un temps où dire « mon fils est venu à N’Djamena » sonnait comme une victoire. C’était l’annonce d’un avenir en construction, d’un jeune parti chercher le travail, le savoir et la dignité dans la capitale.

Aujourd’hui, cette expression est défigurée. Elle ne fait plus rêver, elle inquiète. Pire, elle provoque parfois le mépris. Car la réalité est brutale : trop de jeunes venus à N’Djamena à la recherche d’un emploi décent ont abandonné toute boussole morale. Oisiveté, alcool, débauche, dépendance chronique aux autres… La capitale est devenue, pour certains, un refuge pour la facilité plutôt qu’un champ de bataille pour la dignité.

Une dérive des comportements
Au lieu de s’accrocher à la dignité et au courage qui justifiaient leur départ, certains sombrent dans une vie de débauche : alcoolisme, délinquance, petits trafics, mendicité déguisée ou dépendance totale aux proches. Cette dérive, visible dans plusieurs quartiers de la capitale, ternit l’image de toute une jeunesse et finit par ridiculiser l’expression autrefois honorable.

L’État tchadien a failli à sa mission première : offrir des perspectives à sa jeunesse. Les politiques d’emploi sont inexistantes ou inefficaces. Mais les familles aussi portent une part de responsabilité.

Envoyer un enfant à N’Djamena sans suivi, sans exigence, sans rappel des valeurs, c’est parfois le condamner à l’errance. Quant aux jeunes eux-mêmes, ils doivent cesser de transformer leur échec personnel en posture victimaire. Venir à N’Djamena ne signifie pas « tout est permis ». La capitale n’est pas un bar, ni un dortoir à illusions, encore moins un raccourci vers la réussite.

Redonner du sens à l’expression
Il est temps de réhabiliter cette expression. Venir à N’Djamena doit à nouveau signifier travail, discipline, apprentissage et responsabilité. La capitale ne doit pas être un lieu de perdition, mais un espace de construction personnelle et collective. Sans cela, "Mon fils est venu à N’Djamena" restera une phrase vide, déformée, presque honteuse, loin de l’espoir qu’elle incarnait autrefois.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/01/2026

Le Tchad et la BID : Un partenariat de 1,1 milliard de dollars en pleine mutation

Le Tchad et la BID : Un partenariat de 1,1 milliard de dollars en pleine mutation

Urbanisme à Abéché : Libération des voies et accès prioritaire à l'Hôpital Central Urbanisme à Abéché : Libération des voies et accès prioritaire à l'Hôpital Central 26/01/2026

Populaires

Côte d'Ivoire : plusieurs personnalités nommées au rang de ministres d'État, conseillers spéciaux et de ministres conseillers

26/01/2026

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

26/01/2026

Laham Nadif : un projet franco-tchadien qui façonne l’avenir de la filière viande

26/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Étudier pour attendre : Le paradoxe des jeunes diplômés

Étudier pour attendre : Le paradoxe des jeunes diplômés

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets 25/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter