TCHAD
Tchad : Dr. Mahamat Nasser Hassan nommé Conseiller à l’Energie à la Présidence de la République
Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026
Par Décret N°050/PR/2026 du 26 janvier 2026, Dr. MAHAMAT NASSER HASSAN est nommé Conseiller à l’Energie à la Présidence de la République en remplacement de Monsieur ASSIYOUTI MAHAMAT ABAKAR,appelé à d'autres fonctions.
