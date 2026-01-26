Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Dr. Mahamat Nasser Hassan nommé Conseiller à l’Energie à la Présidence de la République


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Janvier 2026


Par Décret N°050/PR/2026 du 26 janvier 2026, Dr. MAHAMAT NASSER HASSAN est nommé Conseiller à l’Energie à la Présidence de la République en remplacement de Monsieur ASSIYOUTI MAHAMAT ABAKAR,appelé à d'autres fonctions.


