TCHAD

Laham Nadif : un projet franco-tchadien qui façonne l’avenir de la filière viande


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 26 Janvier 2026


Parmi plus de 500 candidats, 25 jeunes Tchadiens ont été sélectionnés pour suivre une formation de deux ans en France, dans six lycées agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté.


Des formations d’excellence en France et au Tchad : 

Parmi plus de 500 candidats, 25 jeunes Tchadiens ont été sélectionnés pour suivre une formation de deux ans en France, dans six lycées agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté. Spécialisés en production animale, gestion d’entreprise et transformation agroalimentaire, ils préparent un Brevet de technicien supérieur (BTS). La première promotion a validé avec succès sa première année, et six jeunes poursuivent en alternance, favorisant une insertion professionnelle rapide.

Sur le terrain, Laham Nadif a formé 300 personnes aux métiers de la filière viande : éleveurs, bouchers, transformatrices et distributeurs, avec 45 % de bénéficiaires femmes. Le projet a également permis de créer 15 structures pédagogiques, dont 11 fermes-écoles et 4 boucheries-écoles.

Des résultats tangibles pour une filière structurée

Au-delà de la formation, le projet a mis en place des outils durables pour le développement agro-pastoral : Création du Cadre de concertation multi-acteurs agrosylvopastoral et halieutique (CACOMUT) ; 60 projets d’entreprise élaborés, dont 3 coopératives ; 65 responsables de coopératives formés à la gestion d’Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) ; 37 expérimentations en production fourragère ; 200 têtes de bétail produites dans le cadre des formations.

Une coopération France-Tchad tournée vers l’avenir

« À travers Laham Nadif, la France réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l’emploi rural et de la sécurité alimentaire, dans une logique de partenariat durable et de co-construction avec les acteurs tchadiens », souligne le communiqué de l’Ambassade.

Les acquis du projet constituent aujourd’hui une base solide pour amplifier les actions en faveur du développement économique et de l’autonomisation des populations rurales au Tchad.


N'Djamena : L'Inde célèbre sa 77ème Journée de la République sous le signe de l'amitié tchado-indienne

