









TCHAD Le Tchad et la BID : Un partenariat de 1,1 milliard de dollars en pleine mutation

Alwihda Info | Par Djibrine Haidar - 26 Janvier 2026



Face à un contexte budgétaire mondial sous pression, le Tchad diversifie ses leviers de croissance. La finance islamique, fondée sur le partage des risques et l'économie réelle, ne s'y présente plus comme une option, mais comme une priorité d'État.





Le 26 janvier 2026, le gouvernement tchadien a marqué un tournant stratégique dans sa politique de financement en lançant officiellement la Journée d’orientation sur la finance islamique à l’hôtel Radisson Blu. Présidée par le Premier ministre Allah-May Halina, cette cérémonie a rassemblé des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'une délégation de la Banque islamique de développement (BID). Dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes, la diversification des sources de financement est devenue une priorité majeure pour le Tchad. En présidant cette rencontre, le Premier ministre a envoyé un message clair : la coopération avec les institutions financières islamiques est une priorité stratégique pour le gouvernement.



L’intervention du Premier ministre a souligné l'importance des partenariats multilatéraux pour mettre en œuvre la Vision Tchad 2030. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à utiliser des mécanismes de financement alternatifs, complémentaires aux aides publiques traditionnelles. La présence du chef du gouvernement visait également à rassurer les investisseurs internationaux sur l'engagement de l'État envers les réformes économiques. Dans un environnement mondial incertain, le Tchad se positionne comme un partenaire crédible pour des investissements structurants.



La Journée de la Banque islamique représente ainsi une plateforme diplomatique et économique, visant à repositionner le pays dans les stratégies de financement du développement durable. Le ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, a mis l'accent sur l'histoire de la coopération entre le Tchad et la BID. Il a rappelé l'appui de la Banque dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'eau, l'agriculture, l'énergie et la santé. Le ministre a également exprimé la volonté de poursuivre et d'élargir cette coopération dans les années à venir, soulignant l'importance de diversifier les leviers financiers. Dans un contexte de raréfaction des financements concessionnels traditionnels, la finance islamique, qui repose sur le partage des risques et l’investissement productif, se présente comme une alternative attrayante. Elle permet de soutenir des projets structurants sans alourdir excessivement l’endettement classique.



Le ministre des Finances a également rappelé que la discipline budgétaire et la crédibilité macroéconomique sont indispensables pour maintenir la confiance des bailleurs de fonds. Depuis l'adhésion du Tchad à la BID, plus de 1,1 milliard de dollars ont été approuvés en financements, avec un portefeuille actif de 474 millions de dollars couvrant 19 opérations. Ces investissements concernent principalement les infrastructures de transport, l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, et la microfinance islamique. La rencontre a également servi de cadre pour préparer un nouveau cycle de partenariat entre le Tchad et la BID pour la période 2026-2028. Une mission d'experts doit bientôt rencontrer les autorités nationales pour aligner les futures interventions sur le Plan national de développement et la Vision Tchad 2030. Cette approche vise à intégrer des solutions axées sur la résilience climatique, la cohésion sociale, et le développement du capital humain. La Journée de la Banque islamique a été un moment clé dans la stratégie économique du Tchad. Elle marque une ouverture aux instruments de finance islamique et un engagement pour structurer des partenariats à long terme. Le gouvernement a affiché une volonté de mobiliser des ressources pour le développement, dans un contexte international difficile. Reste maintenant à concrétiser ces engagements en projets tangibles qui amélioreront durablement les conditions de vie des populations.





