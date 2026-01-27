Alwihda Info
TCHAD

Tchad : la 4ème édition d'Agriforum a débuté le 26 janvier 2026 à Moundou


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 27 Janvier 2026



Cet événement se déroule sous le thème : « Agri-business à l'horizon 2030 : quel modèle économique stratégique pour une agriculture durable, inclusive et créatrice de valeur ». La cérémonie officielle a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub.

Au cours de cette inauguration, la présidente du comité de pilotage, Béassemda Lydie, a souligné l'objectif de cette initiative, qui vise à promouvoir des solutions innovantes et durables pour l'agriculture.

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, a souligné l'importance de cette activité. Il a rappelé que cet événement cadre parfaitement avec la politique du gouvernement visant à promouvoir des pratiques agricoles durables, et à renforcer la résilience de notre agriculture face aux défis futurs.

Jusqu'au 30 janvier, plusieurs activités sont programmées, notamment des panels, des conférences et des formations sur l'entrepreneuriat agricole, ainsi qu'une foire-exposition.


