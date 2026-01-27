Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un accusé aurait profité d’un deuil pour commettre un acte illégal


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 28 Janvier 2026



Tchad : un accusé aurait profité d’un deuil pour commettre un acte illégal
Le tribunal de grande instance de N’Djamena a examiné, mardi 27 janvier, le cas d’un homme actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Klessoum.

Il est poursuivi pour détournement de mineure, ayant, selon l’accusation, profité de la présentation de ses condoléances pour commettre les faits reprochés à l’occasion d’un deuil au domicile de l’adolescente. Le père de la jeune fille présumée victime a demandé que justice soit faite. Il a nié l’existence de toute relation durable entre sa fille et l’accusé, présenté comme un « simple jeune homme du quartier ».

Selon lui, ce dernier a profité des circonstances douloureuses du deuil pour passer à l’acte. Bien qu’il ait concédé que l’accusé se rendait souvent chez eux, il a affirmé ignorer les raisons de ces visites et a insisté sur le fait que sa fille n’avait jamais été sa petite amie.

À l’audience, le prévenu a, pour sa part, reconnu les faits. Il a expliqué entretenir une relation avec la jeune fille depuis plus de trois ans dans l’intention de l’épouser, n’ayant eu, selon ses dires, un contact physique avec elle qu’à une seule occasion. Il a également affirmé que celle-ci lui aurait dit avoir 18 ans, et non 16 ans. Interrogée à son tour, la jeune fille a confirmé l’existence de cette relation.

Le prévenu et elle ont déclaré conjointement être amis depuis le collège et l’être toujours. Les déclarations contradictoires entre le père d’une part, et le prévenu et la jeune fille d’autre part, illustrent le désaccord profond entre les familles sur la nature des liens qui unissaient les deux jeunes gens.

Face à ces versions divergentes, le ministère public a demandé et obtenu le renvoi de l’affaire au week-end prochain. En l’absence de terrain d’entente, l’accusé reste pour l’instant incarcéré.


