









INTERNATIONAL Tchad-France : en mode « je t'aime moi non plus » ou un mariage forcé

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Janvier 2026



La visite officielle du président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno à l'Élysée, prévue pour le 29 janvier 2026, représente un tournant diplomatique significatif après plus d'un an de tensions entre la France et le Tchad.

Cette rencontre, annoncée par la présidence française le 27 janvier, survient suite à l'audience accordée le 26 janvier par le président Deby à l'ambassadeur français Éric Gérard à N'Djamena, au cours de laquelle une invitation verbale pour une visite officielle à Paris a été transmise.



Le réchauffement des relations diplomatiques intervient dans un contexte complexe marqué par des divergences qui s'étaient cristallisées depuis l'été 2024, moment où la justice française a ouvert une enquête visant le président Deby pour détournement de fonds publics et recel, suivie en novembre 2024 par la rupture unilatérale du Tchad de l'accord de défense avec la France et le rapatriement subséquent des troupes françaises.



Les échanges lors de l'audience de lundi se sont concentrés sur la nécessité impérieuse de redéfinir les liens historiques entre les deux nations pour répondre aux défis contemporains. Selon la présidence française, les deux chefs d'État aborderont lors de leur entretien à l'Élysée les relations bilatérales avec l'ambition affichée de porter un partenariat renouvelé et mutuellement bénéfique.



Du côté tchadien, la volonté de redéfinir la coopération a été réaffirmée, celle-ci étant décrite comme appelée à se renouveler et s'adapter aux enjeux actuels, sortant ainsi des schémas traditionnels pour bâtir une relation adaptée aux nouvelles réalités régionales. Les trois axes majeurs de discussion identifiés englobent le renouvellement du partenariat politique, la sécurité et le développement avec une intégration des enjeux de souveraineté et de croissance économique, ainsi que la transmission du message d'Emmanuel Macron soulignant l'importance du Tchad comme allié pivot dans la région.



Cette invitation s'inscrit dans un contexte de redéfinition de la présence française en Afrique et revêt des enjeux stratégiques majeurs pour les deux nations. Pour le Tchad, ce déplacement à Paris pourrait permettre de consolider les appuis budgétaires et techniques pour les projets de développement nationaux, de discuter des modalités d'une coopération militaire dans un format plus discret et coordonné, et de renforcer le dialogue politique sur les questions de stabilité au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad.



Pour la France, il s'agit de maintenir un ancrage régional stratégique, notamment en matière de renseignement, tandis que le Tchad, confronté à des répercussions du conflit au Soudan et à des tensions internes, voit en Paris un allié diplomatique crucial en période d'insécurité et de crise économique. Depuis la période de tensions, le Tchad avait renforcé sa coopération avec les Émirats arabes unis, la Turquie et la Russie, une diversification diplomatique qui pourrait être réorientée par ce rapprochement avec la France.



Cette rencontre de haut niveau confirme que, malgré les turbulences régionales et diplomatiques, l'axe N'Djamena-Paris demeure une priorité stratégique pour les deux exécutifs. Le renouvellement annoncé de la coopération devra désormais se traduire par des actes concrets répondant aux attentes des populations tchadiennes en matière de développement et de souveraineté.



Le positionnement de Mahamat Idriss Déby Itno, qui a accédé au pouvoir après la mort de son père en avril 2021 et a été élu président en mai 2024 dans un scrutin contesté par l'opposition, semble marquer sa volonté de normaliser les relations avec la France tout en affirmant l'autonomie du Tchad. Ce rapprochement diplomatique, bien qu'accueilli comme un signal fort de volonté commune de renforcer et moderniser les relations, a également suscité des réactions critiques au sein du régime tchadien, certains observateurs y voyant un indice de tensions internes au sein du pouvoir.



Néanmoins, l'engagement des deux parties à redéfinir leur partenariat suggère une reconnaissance mutuelle que, malgré les divergences passées, les intérêts communs en matière de sécurité régionale et de stabilité du Sahel demeurent fondamentaux pour les deux nations.





