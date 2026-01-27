Tchad : une nouvelle unité de néonatalogie inaugurée à l’hôpital provincial Outel Bono de Sarh

Ce 28 janvier 2026 au sein de l’hôpital provincial Outel Bono de Sarh, une unité de néonatalogie a été officiellement inaugurée. La cérémonie s’est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Abdraman Ahmat Bargou, du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamit Ahmat, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et de nombreux agents de santé.



Construite grâce à l’appuis technique et financier de l’UNICEF, cette nouvelle unité de néonatalogie vise à améliorer la prise en charge des nouveau-nés, en particulier les bébés prématurés, ceux ayant un faible poids à la naissance et les enfants nécessitant des soins spécialisés dès les premières heures de vie. Le représentant de l’UNICEF, Dr Kebféné Moundine, a rappelé que la mission principale de son institution est de protéger les femmes enceintes et les enfants, afin qu’ils puissent vivre en bonne santé.



Le délégué provincial de la santé publique, Dr Mekonyo Kolmian, a exprimé sa gratitude envers l’UNICEF pour cet appui en infrastructures et en équipements modernes. Selon lui, cette unité représente un réel espoir pour les familles, car elle contribuera à réduire les complications néonatales et à améliorer de manière significatif, la qualité des soins offerts à la population.



De son côté, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a salué le partenariat constant et stratégique de l’UNICEF dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant. Il a invité le personnel soignant à faire preuve de professionnalisme, à appliquer rigoureusement les protocoles de soins, et à respecter les mesures de prévention et de contrôle des infections pour garantir des soins sûrs et efficaces.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Ahmat Bargou, a déclaré que cette unité de néonatalogie constitue une avancée majeure dans l’engagement des plus hautes autorités du pays en faveur de la survie du nouveau-né et de l’amélioration continue des soins maternels et néonatals. Il a par ailleurs exhorté la population à fréquenter les consultations prénatales, à privilégier les accouchements assistés par du personnel qualifié.



« La survie du nouveau-né commence bien avant la naissance », a-t-il conclu. La cérémonie s’est achevée par une visite guidée de la nouvelle unité de néonatalogie, conduite par le directeur de l’hôpital, Youssouf Mamaḯ permettant aux autorités et invités de découvrir les installations et équipements mis à la disposition du personnel soignant.