Tchad : le troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat, couplé à celui de l'agriculture en 2026

Après le premier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-1) réalisé en 1993 avec une cartographie qui a utilisé des boussoles et des compteurs de mobylette/ véhicules, et celui du RGPH-2, effectué en 2009 avec l'utilisation du GPS, soit un peu plus de 16 ans après le premier, le Tchad s'apprête à organiser son troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-3), prévu au premier semestre 2026.



Les principales innovations du RGPH3 sont :

1- Le couplage avec le Recensement Général de l'Agriculture (RGA) ;

2- Un recensement numérique avec l'utilisation des images satellitaires, des tablettes et des technologies de l'information et de la communication.



Plus de 23000 agents à mobiliser lors de cette opération

Dr Robert Madjigoto, coordonnateur national du RGPH3 définit le Recensement Général de la Population et de l'Habitat comme étant une opération statistique consistant à dénombrer toute la population et toutes les habitations d'un territoire donné (en général un pays) à une date précise, en recueillant des informations sur les individus, les ménages et les logements, en les traitant, les analysant et en publiant les résultats.



Il explique que l'urgence d'organiser une telle opération est que le recensement est censé être organisé tous les dix ans, selon les recommandations des Nations-Unies. « Le RGPH3 devrait se tenir depuis 2009, mais on a connu un grand retard (16 ans déjà sans recensement). Le recensement a été initié en 2019 dans l'optique de l'organiser en 2021 », a-t-il expliqué. Selon lui, le gros problème reste le bouclage définitif du budget avant d'entamer l'opération sans interruption.



De plus, il faut préciser que le RGPH est aussi la seule source des données permettant :

- D'avoir de l'information statistique de manière exhaustive jusqu'au niveau le plus fin (village ou localité), ce qui n'est pas possible à travers les enquêtes ;

- D'assurer le suivi de la mise en œuvre de la vision 2030 « le Tchad que nous voulons » , des PND, des ODD, de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, de la CIPD, etc.



Le RGPH3 du Tchad en préparation depuis 2019, permettra de fournir des données fiables, pertinentes et à jour sur la situation démographique du pays, sur l'habitat et l'agriculture. Il permettra également de fournir des informations sur les infrastructures de base.



Les résultats attendus du RGPH3 sont :

- Effectif global de la population résidente totale du Tchad ;

- Effectifs et caractéristiques des nomades, des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes retournées ; - Niveaux et structures de la fécondité, de la nuptialité et de la mortalité ;

- Base de sondage et informations sur les exploitations agricoles ;

- Atlas démographique du Tchad ; - Caractéristiques des ménages, de l'habitat et les biens possédés ;

- Carte sociale et celle des infrastructures de base ;

- Projections démographiques globales et provinciales.