INTERNATIONAL

Tchad : le président tchadien en visite d’amitié et de travail en France


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 28 Janvier 2026



Le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a quitté N'Djamena ce jour à destination de Paris, où il effectue une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, président de la République française.

Cette visite s'inscrit dans la volonté partagée des deux chefs d'État de consolider les relations entre le Tchad et la France et de revisiter en profondeur la coopération afin de la redynamiser et de l'adapter, dans un esprit de concertation, de respect mutuel et de prise en compte des intérêts réciproques.

Au programme de ce déplacement figure notamment un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, qui permettra d'aborder les questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que régional et international.

A son départ de l'Aéroport international Hassan Djamous, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Allah-Maye Halina, entouré du chef d'Etat-Major général des armées 2ème adjoint, le général Yangmargue Beh Félix, de plusieurs membres du gouvernement, de la secrétaire générale adjointe de la Présidence, du directeur de cabinet civil adjoint, du chef d'État-Major particulier, du conseiller à la Sécurité nationale ainsi que du maire de la ville de N'Djamena.


