Davos 2026 : entre science, santé mentale, climat et économie mondiale

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 27 Janvier 2026



La 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (19-23 janvier 2026) à Davos, en Suisse, a rassemblé des dirigeants de tous horizons, de tous secteurs et de toutes générations sous le thème « Un esprit de dialogue ».

Pendant cinq jours, les dirigeants mondiaux ont débattu des sujets allant des différends internationaux à l’impact de l’intelligence artificielle sur les entreprises.



Jour 1

Donner le ton Davos 2026 n'a pas débuté par des propositions politiques, ou des prévisions économiques, mais par la musique. Dans la salle des congrès, le concert d'ouverture a donné le ton à la semaine à venir, envisageant le dialogue non comme une simple rhétorique, mais comme une harmonie. Ce choix était délibéré. Comme l'a souligné Børge Brende, président et directeur général du Forum économique mondial, dans son discours d'ouverture, le thème de cette année, « Un esprit de dialogue », exigeait une introduction différente.



« La musique ne connaît pas de frontières, elle ne parle pas de langue unique », a déclaré M. Brende. « Un violon, une trompette, une clarinette et une batterie s'unissent en parfaite harmonie, chacun unique, chacun essentiel, chaque voix contribuant à la beauté de l'ensemble. » Ce sentiment a été renforcé par André Hoffmann, vice-président de Roche Holding et coprésident par intérim du Forum économique mondial, qui a décrit le concert comme le reflet des valeurs que Davos souhaite promouvoir cette semaine : l’ouverture, la collaboration, la diversité et la responsabilité envers les générations futures.



Larry Fink, président-directeur général de BlackRock et également coprésident par intérim du Forum, a tenu des propos similaires, établissant un parallèle direct entre la structure du concert et les ambitions de la réunion annuelle elle-même. « Pour exposer le public à un plus large éventail de voix, d’idées, voire d’un débat, a-t-il déclaré, mais d’un débat que nous comprenons mieux. » Le symbolisme était indéniable.



À l’heure où les débats autour de l’intelligence artificielle oscillent entre promesses et dangers, le spectacle offrait une troisième voie : la coexistence. La seconde partie de la soirée a changé de registre avec une prestation de Jon Batiste, lauréat de plusieurs Grammy Awards et d’un Oscar. Connu pour son style inclassable, Batiste a livré une prestation à la fois techniquement magistrale et émotionnellement bouleversante.



Jour 2

Si la première journée à Davos a donné le ton, la deuxième a abordé les tensions fondamentales. La conversation s'est ouverte sur un constat clair : les modèles de croissance traditionnels sont mis à rude épreuve.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, Thomas Buberl, PDG d'AXA, Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d'Alphabet, Mélanie Joly, ministre canadienne de l'Industrie, et Khaldoon Khalifa Al Mubarak, PDG de Mubadala, ont abordé la question que de nombreux dirigeants se posent en silence : d'où peut provenir une croissance durable lorsque les économies sont fragiles et la confiance du public faible ?



Pour Ruth Porat, l'intelligence artificielle demeure un levier essentiel, mais pas au sens où les marchés l'entendent souvent. L'IA, a-t-elle déclaré, ne se résume pas à une simple réduction des coûts. Sa véritable valeur réside dans l'élargissement des capacités des entreprises, et non dans une simple accélération du processus. Marc Benioff, quant à lui, s'est montré plus enthousiaste, reconnaissant l'impact économique considérable de l'IA. « Nous sommes grisés par la croissance », a-t-il affirmé, avant de lancer une mise en garde : une adoption effrénée et sans responsabilité comporte des risques réels.



Buberl a ancré le débat dans les réalités européennes. L'IA, a-t-il affirmé, pourrait transformer le secteur de la santé, mais seulement si les gouvernements s'attaquent de front aux coûts et intègrent la technologie aux réformes à long terme. Le thème récurrent était clair : la croissance actuelle exige un leadership fort, et pas seulement de l'innovation.



Interrogée sur le levier politique le plus important, la réponse de Porat fut révélatrice : ni la fiscalité, ni le commerce, mais l'énergie. Un développement plus rapide des infrastructures, a-t-elle soutenu, est essentiel pour que les économies puissent absorber les exigences de l'IA sans faire exploser les coûts. Et lorsqu'on lui a demandé ce que les étudiants devraient étudier, sa réponse fut simple : la philosophie.



L’IA et la nouvelle fracture numérique

Si la croissance était au cœur des débats, l’IA était le domaine où ses contradictions étaient les plus flagrantes. Lors de la session intitulée « L’IA : un jeu de pouvoir sans arbitre », des dirigeants de Microsoft, du Fonds monétaire international, d’Arabie saoudite et d’Inde ont été confrontés à une réalité dérangeante : l’intelligence artificielle, tout en promettant des gains de productivité, accélère les inégalités.



Kristalina Georgieva a livré l’un des constats les plus alarmants de la journée. En moyenne, a-t-elle déclaré, 40 % des emplois mondiaux seront affectés par l’IA, qu’ils soient améliorés, supprimés ou fondamentalement transformés. Dans les économies avancées, ce chiffre atteint 60 %. Dans les pays à faible revenu, il est bien inférieur, non pas parce qu’ils sont protégés, mais parce qu’ils sont laissés pour compte. « Le monde entier fait l’expérience de l’IA, a-t-elle affirmé, mais de manière inégale. »



Brad Smith a présenté le défi sous l'angle des infrastructures. L'IA, a-t-il affirmé, ne se limite pas aux logiciels. Elle englobe les centres de données, l'énergie, l'eau, les puces et la gouvernance. Sans investissements ciblés dans les pays du Sud, l'écart se creusera. Les données de Microsoft montrent déjà que l'utilisation de l'IA générative atteint 25 % dans les économies développées, contre seulement 14 % dans les pays en développement.



Khalid Al Falih, Premier ministre saoudien, a décrit l'IA comme un élément central de la stratégie Vision 2030 du Royaume, mais a averti que le succès reposerait sur l'accès, et non sur la domination. La diffusion, a-t-il déclaré, est le véritable enjeu.



Ashwini Vaishnaw, Premier ministre indien, a recentré le débat sur l'économie. La puissance, a-t-il soutenu, ne proviendra pas de la construction des modèles les plus imposants, mais du déploiement des plus performants. Le retour sur investissement, a-t-il conclu, définira la prochaine phase industrielle.



Géopolitique sans illusions

L’intervention politique la plus franche de la journée est venue du Premier ministre canadien Mark Carney, qui a décrit la situation actuelle comme une rupture, et non une transition. L’ordre économique d’après-guerre, a-t-il affirmé, ne fonctionne plus comme prévu. Mais se replier sur le nationalisme ne ferait qu’accélérer le déclin. La réponse du Canada, a-t-il déclaré, est un réalisme fondé sur des valeurs : bâtir des coalitions lorsque c’est possible, agir de façon indépendante lorsque cela s’avère nécessaire, et investir massivement au pays.



Le président français Emmanuel Macron a partagé ce point de vue, avertissant que l'Europe doit s'adapter à un monde de puissance et de concurrence accrue. La compétitivité, a-t-il affirmé, n'est plus une option. Elle exige une réglementation plus rapide, des marchés de capitaux plus développés et des investissements stratégiques dans l'IA et l'énergie.



Jour 3

Dès le troisième jour à Davos, le débat s'est résolument orienté des systèmes vers les individus. Si les jours précédents avaient porté sur les marchés, la croissance et le réajustement géopolitique, le troisième jour a marqué un tournant plus introspectif. Il a soulevé des questions plus fondamentales : à qui profite le progrès ? Qui est laissé pour compte ? Et les systèmes mis en place améliorent-ils réellement la vie des gens ?



La santé des femmes comme infrastructure économique

Les femmes passent environ un quart de plus de leur vie en mauvaise santé que les hommes. Cet écart, ont souligné les intervenants, est non seulement injuste, mais aussi économiquement irrationnel. Le combler permettrait de libérer la productivité, la résilience et la croissance à long terme.



Cette session a réuni Sania Nishtar de Gavi, Severin Schwan de Roche, Gargee Ghosh Chasin de la Fondation Gates, Nadia Calviño de la Banque européenne d'investissement et le ministre italien de la Santé, Orazio Schillaci, sous la modération de Magdalena Skipper, rédactrice en chef de Nature.



S'appuyant sur l'expérience italienne, M. Schillaci a souligné que la longévité ne dépend pas uniquement de la technologie, mais aussi de l'accès universel aux soins de santé, du soutien communautaire, de la prévention et d'un suivi régulier. Le nombre de femmes centenaires en Italie, a-t-il affirmé, prouve que les résultats en matière de santé sont le fruit de systèmes systémiques, et non de simples innovations. « Considérons la santé des femmes comme une infrastructure de longévité », a-t-il conclu.



Chasin a réaffirmé le rôle de la philanthropie comme catalyseur plutôt que comme substitut à l'investissement public. Elle a souligné trois domaines où les fondations peuvent avoir le plus grand impact : faire progresser la science, accélérer le développement de produits et permettre leur mise en œuvre à grande échelle.



Dette, fragilité et crainte de la stagnation

La secrétaire générale du CGDU, Rebeca Grynspan, a averti que de nombreux pays en développement approchent d'un point de rupture. Le niveau d'endettement augmente, les marges de manœuvre budgétaires se réduisent et la capacité d'investir dans la croissance est compromise. « Ils ne veulent pas faire défaut sur leur dette », a-t-elle déclaré. « Mais ils font défaut sur le développement. »



Le ministre libanais de l'Économie, Amer Bisat, a fait écho à cette inquiétude, décrivant une crainte croissante chez les décideurs politiques de dépenser plus qu'ils ne produisent, avec peu de marge de manœuvre. Le président letton, Edgars Rinkēvičs, a souligné l'incertitude géopolitique comme une contrainte supplémentaire, notant comment la dépendance énergétique a remodelé la réflexion sur la sécurité nationale en Europe.



Pouvoir, politique et le retour des choix difficiles

La géopolitique est revenue sur le devant de la scène avec plusieurs interventions de haut niveau. Le président argentin, Javier Milei, a prononcé un discours percutant décrivant la transition de son pays vers la discipline budgétaire, la réforme du marché et une réduction de l'intervention de l'État. Il a présenté la transformation de l'Argentine comme un rejet de décennies de distorsions économiques et un pari sur la productivité et l'esprit d'entreprise.



Donald Trump était la vedette de la journée, et son discours a attiré l'attention du monde entier. Il a abordé des sujets aussi variés que le commerce, les droits de douane, la sécurité et l'énergie.



Un an après le début de son second mandat, le président Trump a proclamé une économie américaine « florissante », caractérisée par un taux de croissance projeté de 5,4 %, des records boursiers et la suppression de plus de 270 000 postes de fonctionnaires fédéraux. Son programme « L’Amérique d’abord » met l’accent sur la domination énergétique, grâce à une expansion agressive du pétrole, du gaz et du nucléaire, tout en démantelant les initiatives en matière d’énergies renouvelables qu’il a qualifiées d’« escroquerie verte ».



Sur la scène internationale, Trump a intensifié ses demandes d’acquisition du Groenland par les États-Unis, invoquant son importance stratégique pour la sécurité nord-américaine et l’incapacité historique du Danemark à défendre ce territoire. Tout en promettant de ne pas recourir à la force, il a insisté sur le « droit, le titre et la propriété » nécessaires à la construction d’un système de défense antimissile de type « Dôme d’or » couvrant tout l’hémisphère.



Il a par ailleurs fait pression sur les alliés de l’OTAN, pour qu’ils augmentent leurs dépenses de défense à 5 % du PIB et a mis en avant son rôle de médiateur, s’attribuant le mérite d’avoir réglé plusieurs conflits internationaux et promettant de mettre fin à la guerre en Ukraine par des négociations immédiates avec les présidents Poutine et Zelensky.



Le président a également défendu son recours aux droits de douane « réciproques » pour réduire les déficits commerciaux et faire baisser le prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis, rappelant les ultimatums précis adressés aux dirigeants européens pour qu'ils alignent leurs prix pharmaceutiques sur ceux du marché américain. Il a réaffirmé une position intransigeante sur l'immigration, se félicitant d'une année de « migration inverse » et de l'expulsion massive de « criminels endurcis » et d'« étrangers en situation irrégulière » des villes américaines.



En conclusion de son discours, Trump a présenté l'époque actuelle comme une course à la suprématie technologique, affirmant que les États-Unis devaient conserver leur avance sur la Chine en matière d'intelligence artificielle, et de production d'énergie afin de préserver le patrimoine culturel occidental.



En parallèle, les dirigeants de l'OTAN et les chefs d'État européens ont débattu de la capacité de l'Europe à se défendre dans un contexte de tensions géopolitiques renouvelées. Mark Rutte a décrit la situation comme une période de grande épreuve, mais aussi d'opportunités, arguant que le renforcement de la coordination européenne en matière de défense pourrait consolider l'alliance au lieu de l'affaiblir.



Quatrième jour

La quatrième journée du Forum économique mondial s'est déroulée comme l'une des plus denses et des plus riches en thèmes de la semaine, passant de la géopolitique et du réalisme économique aux premières heures du jour aux questions de technologie, d'humanité et de sens à la tombée de la nuit. La journée a commencé sous le signe de la géopolitique. Tôt le matin, le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu avec Fareed Zakaria au sujet de l'évolution des rapports de force au Moyen-Orient.



Ses propos, empreints d'urgence et de prudence, ont abordé l'instabilité régionale, la fragilité du régime iranien et l'importance croissante du dialogue multilatéral en période de crise. Il a cité les accords d'Abraham comme un rappel que des avancées politiques restent possibles, même en période de profonde méfiance, tout en reconnaissant que l'année à venir serait déterminante pour la politique intérieure et étrangère d'Israël.



L'homme le plus riche du monde était également présent à Davos. Dans son discours à Davos 2026, Elon Musk a présenté l'intelligence artificielle et la robotique comme les catalyseurs définitifs d'un avenir d'« abondance mondiale sans précédent », suggérant que le déploiement d'une IA omniprésente et peu coûteuse pourrait déclencher une expansion économique sans précédent historique. Musk a présenté les robots humanoïdes comme une force transformatrice capable de redéfinir la productivité et de pallier la pénurie de main-d'œuvre, tout en soulignant que le principal frein à cette croissance réside dans le déficit mondial de capacités d'électrification.



Les questions économiques ont rapidement occupé le devant de la scène. Les discussions sur l'économie américaine ont mis en lumière le paradoxe d'une forte croissance coexistant avec des inégalités croissantes et une méfiance envers les institutions. Si la productivité américaine continue de dépasser les prévisions, les intervenants ont averti que la répartition inégale des gains pourrait devenir un facteur de déstabilisation. Plus tard dans la matinée, l'attention s'est portée sur le développement durable et la santé mondiale.



Des tables rondes sur la pollution plastique et les maladies non transmissibles ont dressé un tableau alarmant de systèmes mis à rude épreuve. Les intervenants ont averti que, sans changements structurels dans les systèmes de consommation, de santé et alimentaires, la croissance économique continuerait de se faire au détriment de la santé humaine. En milieu de journée, la géopolitique est revenue sur le devant de la scène. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé l'un des discours les plus importants de la journée.



S'exprimant avec franchise sur la guerre et l'architecture de sécurité européenne, il a appelé à une réponse plus forte et plus unie de la part des alliés occidentaux. Il a déclaré que l'évolution rapide de la situation au Groenland était « trop rapide pour l'Europe ».



Mais il a ajouté : « L'Europe doit construire un monde meilleur » et agir de concert. Ses remarques sur la fragmentation de l'Europe et l'urgence d'une défense collective ont suscité une ovation. Les discussions sur le commerce mondial ont révélé comment l'ordre international fondé sur des règles est remodelé par le protectionnisme, les politiques industrielles et les rivalités géopolitiques. La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a soutenu que le commerce ne s'effondre pas mais évolue, et que la capacité d'adaptation déterminera la pertinence des institutions.



Jour 5

La cinquième journée s'est ouverte sur la question de la science sous pression. Les intervenants ont souligné comment la recherche, de la cosmologie à l'innovation énergétique, est confrontée aux menaces que représentent l'érosion de la confiance, les tensions géopolitiques et les litiges en matière de propriété intellectuelle. L'attention s'est ensuite portée sur la santé mentale à l'ère des bouleversements rapides.



Les experts ont insisté sur le fait que l'évolution technologique, la transformation du marché du travail et la fragmentation sociale progressent plus vite que les systèmes de soutien. Le bien-être mental a été présenté non pas comme une préoccupation secondaire, mais comme un élément central de la résilience économique, de la productivité et de la stabilité sociétale.



Plus tard, le climatologue Johan Rockström s'est exprimé avec un optimisme mesuré. Il a souligné que les données montrent que la possibilité d'une action climatique efficace demeure et que les transitions à venir, des systèmes énergétiques aux systèmes alimentaires, sont des opportunités pour une meilleure santé, une sécurité accrue et de meilleurs résultats économiques, et non des sacrifices. La journée et le forum se sont conclus par une discussion approfondie sur l'économie mondiale.



Christine Lagarde a insisté sur la nécessité d'interpréter avec précision les chiffres de la croissance, Kristalina Georgieva a mis en garde contre les suppressions d'emplois liées à l'IA pour la classe moyenne et Albert Bourla a souligné que la méfiance entre les nations représente désormais un risque plus important que les erreurs politiques. Mohammed Al Jadaan a ajouté que l'endettement public et privé élevé et les investissements rapides dans l'IA nécessitent une vigilance accrue.











