TCHAD

Tchad : réforme et élargissement du Conseil islamique, vers une meilleure représentativité


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 29 Janvier 2026


Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad (CSAI) change de dénomination et devient le Conseil national des affaires islamiques du Tchad (CNAIT), marquant une nouvelle étape dans la gouvernance des affaires religieuses.


La réforme mixte du Conseil supérieur islamique (CSI) ouvre-t-elle la voie à une intégration d’autres confréries musulmanes ? Cette évolution apparaît, à bien des égards, comme une réforme de consolidation.

Alors que fin 2025 et début 2026 ont été marqués par des positions divergentes et des voix différentes, chaque courant défendant ses intérêts, des changements notables sont intervenus dans la composition de l’instance. On observe notamment des nominations mixtes, avec des représentants de la confrérie Tabligh accédant au poste de vice-présidence et des Sunites à celui de troisième vice-président.

Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) ont été conviés à une réunion d’urgence. Si certains étaient déjà informés de l’ordre du jour, d’autres tentaient encore d’en cerner les enjeux. Au cœur des discussions : une révision en profondeur de cet organe religieux, longtemps dominé par la confrérie Tidjaniya. L’objectif affiché était d’élargir le bureau exécutif à des cadres musulmans issus d’autres courants.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle configuration a été adoptée. Des interrogations subsistent quant au remplacement du président, Cheikh Khatir, par son vice-président, également secrétaire général. Une source interne évoque même un changement d’appellation pour l’institution.

Le nouveau bureau exécutif du Conseil national des affaires islamiques du Tchad (CNAIT) se compose désormais de quarante-trois (43) membres, dont un président, trois vice-présidents, un mufti-imam de la Grande Mosquée, un secrétaire général et son adjoint, dix-huit secrétaires nationaux et dix-huit membres. Cette nouvelle équipe dirigeante a été installée par le ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire, Liman Mahamat. Elle incarne une volonté de diversification, bien que les réactions soient partagées au sein de la jeunesse musulmane.

Une partie salue cette réforme, y voyant un pas vers une meilleure représentativité. D’autres estiment que des postes clés auraient pu être confiés à des jeunes dynamiques, qu’ils soient tidjanes ou sunites. Certains évoquent notamment le nom d’Abakar Walar, le nouveau secrétaire général, perçu comme un pont entre générations pour ses compétences linguistiques (arabe, français, anglais) et son profil fédérateur.

Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad (CSAI) change de dénomination et devient le Conseil national des affaires islamiques du Tchad (CNAIT), marquant une nouvelle étape dans la gouvernance des affaires religieuses. Cheikh Abdedaim Ardoulaye Ousmane a été nommé président, assisté de trois vice-présidents. Cheikh Ahmat Annour Alhelou assure la fonction de mufti et imam de la Grande Mosquée Roi Fayçal.

Le Dr Abakar Walar a été désigné secrétaire général. Un bureau national élargi et structuré a été mis en place pour renforcer la coordination, la représentativité et l’efficacité de l’institution. L’objectif est de consolider le rôle du CNAIT comme référence nationale en matière d’affaires islamiques, de cohésion sociale et d’accompagnement spirituel.


