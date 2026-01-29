Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : le chef de l’État reçoit les syndicats du ministère du Pétrole et du Gaz


Par Info Alwihda - 29 Janvier 2026



Le président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce 28 janvier 2026 en audience, les représentants des syndicats des sociétés privées du secteur pétrolier.

Cette rencontre, faisant suite au préavis de grève déposé par les syndicats des travailleurs dudit secteur a permis aux représentants syndicaux d’exposer leurs attentes et revendications, tout en sollicitant l’implication personnelle du chef de l’État dans la recherche de solutions durables aux différentes préoccupations soulevées.

Face aux préoccupations exprimées par les syndicats des sociétés privées du secteur pétrolier, le président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réaffirmé son attachement indéfectible au dialogue social, à la préservation de la paix sociale et à la défense de la dignité des travailleurs gabonais.

Le chef de l’État a appelé l’ensemble des syndicats concernés à la retenue, à la sagesse et à la responsabilité, soulignant que son projet de société place la dignité humaine, la justice sociale et la protection des droits des travailleurs au cœur de l’action publique. Il a rappelé qu’il ne saurait se satisfaire qu’un Gabonais voit ses droits bafoués, ni qu’il soit exposé à une quelconque forme de précarisation.

Reconnaissant le caractère légitime des revendications portées par les syndicats, le président de la République a pris des engagements fermes en faveur d’une recherche de solutions durables, tout en exhortant les différentes parties à poursuivre et approfondir les négociations dans un esprit de responsabilité et de dialogue constructif.

Cette posture d’écoute, de fermeté et d’ouverture, saluée par les organisations syndicales, illustre une nouvelle fois le leadership du chef de l’État et sa volonté constante de privilégier la concertation.



