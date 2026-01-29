Alwihda Info
AFRIQUE

Niger : Le Général Tiani au front diplomatique et militaire à la Base 101


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Vingt-quatre heures après une tentative d'incursion repoussée avec succès par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), le Président de la République s'est rendu au contact direct des unités de combat. Un déplacement qui sonne comme un acte de défi envers les groupes armés et un hommage à la résilience des troupes.


  Ce jeudi 29 janvier 2025, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, s'est rendu à la Base aérienne 101 de Niamey. Cette visite intervient au lendemain d’une attaque qui a été vaillamment repoussée par nos braves soldats et forces de sécurité.

 

Soutien aux Forces Armées

  Lors de sa visite, le Président a salué et encouragé les militaires, réaffirmant son soutien total à ceux qui défendent notre territoire et protègent nos concitoyens. Il a partagé un moment de fraternité, d’écoute et de reconnaissance au nom de toute la Nation nigérienne.

 

Message de Détermination

  Le message du Président est clair : face à ceux qui cherchent à semer la terreur, la détermination du Niger est inébranlable. Nos Forces de Défense et de Sécurité sont plus unies, plus vigilantes et plus résolues que jamais.


 

Exaltation Patriotique

 
Cette visite témoigne d'un engagement fort envers la sécurité nationale et la solidarité avec les forces armées, soulignant l'importance de la défense dans la préservation de la paix et de la souveraineté du pays.
