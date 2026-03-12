Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Mme Dominique Ouattara plaide en faveur d’une justice plus équitable pour les femmes


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Mars 2026



Côte d’Ivoire : Mme Dominique Ouattara plaide en faveur d’une justice plus équitable pour les femmes
A l'occasion de la cérémonie officielle marquant la 49ᵉ Journée internationale des droits des femmes, le samedi 7 mars 2026 à Abobo, la première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé un appel en faveur d'une justice plus équitable pour les femmes et les filles.

Elle a souligné que la promotion des droits féminins demeure une condition essentielle à l'équité, la justice et au développement durable du pays. Dominique Ouattara a insisté sur la nécessité d'offrir aux jeunes filles un meilleur accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux opportunités économiques.

Elle a également réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de violences basées sur le genre. Pour sa part, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué les avancées juridiques notables réalisées en faveur de l'égalité entre les sexes.

Et de rappeler plusieurs réformes majeures, notamment, la Constitution de la Troisième République, qui consacre le principe d'égalité entre tous les citoyens, la loi sur la parité de 2019, imposant un minimum de 30% de femmes sur les listes électorales et la loi de 2015 sur la scolarité obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Kandia Camara, présidente du Sénat et maire d'Abobo, a plaidé pour une meilleure vulgarisation des textes relatifs aux droits des femmes, notamment en matière d'héritage et de foncier, ainsi que pour un rapprochement des services judiciaires des zones rurales.

Quant à la coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Hélène Ngarim-Ganga, elle a exhorté les acteurs nationaux à transformer les paroles en actions concrètes, afin que chaque femme puisse pleinement exercer ses droits et contribuer activement au développement de la nation.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de renforcement des capacités des OSC et OCB

Tchad : à Abéché, lancement d’un atelier de renforcement des capacités des OSC et OCB

Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran Tchad : à Abéché, lancement de la 3ᵉ édition de la compétition de lecture du Saint Coran 11/03/2026

Populaires

Tchad : nomination du DG et du DGA de la SNRC

11/03/2026

Niger : le président Tiani accorde une audience à l’ambassadeur de Cuba

11/03/2026

Côte d’Ivoire : plus de 400 concours administratifs pour 2026 et six concours d’entrée à l’ENA pour 2027

11/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter