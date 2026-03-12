Côte d’Ivoire : Mme Dominique Ouattara plaide en faveur d’une justice plus équitable pour les femmes

A l'occasion de la cérémonie officielle marquant la 49ᵉ Journée internationale des droits des femmes, le samedi 7 mars 2026 à Abobo, la première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé un appel en faveur d'une justice plus équitable pour les femmes et les filles.



Elle a souligné que la promotion des droits féminins demeure une condition essentielle à l'équité, la justice et au développement durable du pays. Dominique Ouattara a insisté sur la nécessité d'offrir aux jeunes filles un meilleur accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux opportunités économiques.



Elle a également réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de violences basées sur le genre. Pour sa part, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a salué les avancées juridiques notables réalisées en faveur de l'égalité entre les sexes.



Et de rappeler plusieurs réformes majeures, notamment, la Constitution de la Troisième République, qui consacre le principe d'égalité entre tous les citoyens, la loi sur la parité de 2019, imposant un minimum de 30% de femmes sur les listes électorales et la loi de 2015 sur la scolarité obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Kandia Camara, présidente du Sénat et maire d'Abobo, a plaidé pour une meilleure vulgarisation des textes relatifs aux droits des femmes, notamment en matière d'héritage et de foncier, ainsi que pour un rapprochement des services judiciaires des zones rurales.



Quant à la coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Hélène Ngarim-Ganga, elle a exhorté les acteurs nationaux à transformer les paroles en actions concrètes, afin que chaque femme puisse pleinement exercer ses droits et contribuer activement au développement de la nation.