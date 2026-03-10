Tchad/Mauritanie : les deux pays renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu à Nouakchott une délégation tchadienne conduite par le secrétaire général adjoint du ministère tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Issa Zakaria, dans le cadre d’une visite de travail visant à renforcer la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Tchad.



Les discussions ont porté sur les relations fraternelles entre les deux pays, les moyens de développer la coopération dans plusieurs domaines, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux, notamment les défis sécuritaires et de développement dans le Sahel.



La délégation tchadienne s’est également entretenue avec le secrétaire général du ministère mauritanien des Affaires étrangères, Damane Hemar, qui a salué la solidité des relations entre les deux pays et réaffirmé la volonté de poursuivre les efforts de coopération au service des intérêts communs.



Au cours de sa visite, la délégation a participé aux activités du programme « Leçons de la Côte » organisé par l’Académie diplomatique mauritanienne, consacré aux défis du Sahel, et a visité les installations de l’institution dédiées à la formation diplomatique.



Enfin, les deux parties ont tenu une séance de concertation politique au ministère mauritanien des Affaires étrangères, au cours de laquelle elles ont examiné la situation sécuritaire et politique dans la région du Sahel et les perspectives de renforcement de la coopération et de la coordination régionale. Elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations afin de contribuer à la stabilité et à la prospérité de la région.