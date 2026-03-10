Côte d’Ivoire : le ministre Mamdou Touré exhorte les parents à poursuivre l’encadrement des jeunes après la formation

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a exhorté, ce mardi 10 mars 2026 à Songon, les parents des stagiaires volontaires à accompagner leurs enfants après leur sortie des centres de service civique afin de consolider les acquis et prévenir toute rechute.



Il s’exprimait lors de la cérémonie de sortie de la 7ᵉ cohorte du Centre de Service civique de Bimbresso, en présence du député-maire de Songon, Aloboué Gbrou Osé, du directeur général de l’Office du Service Civique National (OSCN), Amara Coulibaly, et de nombreux parents. Cette cérémonie marque l’aboutissement du parcours de 200 stagiaires volontaires, majoritairement issus du district d’Abidjan et de quelques régions du pays.



Exclusivement composée de garçons, cette cohorte a bénéficié depuis le 10 novembre 2025 d’un programme de resocialisation et de formation professionnelle. Autrefois exposés à des fléaux tels que la drogue, la cigarette ou l’alcool, ces jeunes étaient souvent sans repères ni perspectives clairement définies. S’adressant aux parents, le ministre Mamadou Touré a insisté sur leur rôle déterminant dans la consolidation des progrès réalisés par leurs enfants : « Chers parents, le parcours de vos enfants ne s’arrête pas ici.



Il faut continuer à les accompagner afin d’éviter qu’ils ne rechutent. Le gouvernement peut créer des conditions favorables, mais il ne pourra jamais se substituer à l’éducation que chaque parent doit donner à son enfant. C'est pourquoi, je vous invite à prendre vos responsabilités et à accompagner vos enfants ».



Au nom des stagiaires volontaires, le délégué de la 7ᵉ cohorte, Richard Kafando, a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, et au ministre Mamadou Touré pour leur engagement en faveur de la jeunesse. « Aujourd’hui, quatre mois plus tard, grâce à l’encadrement rigoureux et à l’accompagnement constant de nos formateurs et assistants sociaux, nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons profondément changé. Nous avons appris la valeur du travail, le respect, l’ordre et la discipline », a-t-il affirmé.



Interrogée à la fin de la cérémonie, Adissatou Sarah Salami, marraine de Michel Zogbo et de Patrick Zo Daix, deux stagiaires volontaires, s’est engagée à mettre en pratique les recommandations du ministre, rappelant que « l’éducation des enfants demeure avant tout la responsabilité des parents ». Durant leur séjour au centre, ces jeunes ont été formés aux valeurs de discipline, civisme, responsabilité et travail, tout en a



cquérant des compétences techniques dans plusieurs métiers porteurs. Ils entameront désormais un stage pratique de six mois en entreprise ou auprès de maîtres-artisans, avec l’accompagnement de l’Agence Emploi Jeunes, afin de faciliter leur insertion professionnelle. Notons que les 200 stagiaires volontaires ont reçu chacun, au cours de cette cérémonie, une attestation de fin de formation.