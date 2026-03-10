Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : lutte contre la corruption, la HABG veut renforcer l’intégrité publique


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Mars 2026



Classée parmi les dix pays les moins corrompus d’Afrique et 76ème sur 182 pays au niveau mondial, avec un score de 43 sur 100, selon l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025 publié en février 2026 par l’ONG Transparency International, la Côte d’Ivoire entend poursuivre et renforcer ses efforts en matière de lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Epiphane Zoro Bi Ballo, qui animait un point de presse le 5 mars 2026 au siège de l’institution à Abidjan-Cocody, a relevé que ce score de 43 sur 100 marque une légère baisse par rapport à 2024, où le pays avait obtenu 45 points.

Selon lui, cette évolution montre que la perception de la corruption demeure un défi. Il a donc réaffirmé la volonté de la HABG de contribuer à l’instauration d’un environnement public sain, intègre et propice au développement, afin de rapprocher la Côte d’Ivoire des standards internationaux de bonne gouvernance.

Dans cette perspective, Epiphane Zoro Bi Ballo a rappelé que le pays vise, à l’horizon 2028, une réduction significative de la corruption et des infractions assimilées, avec pour objectif d’atteindre un score de 50 sur 100 dans le classement de l’IPC.

Pour y parvenir, la HABG prévoit plusieurs actions, dont la vulgarisation du rapport 2025 de l’Indice national de Bonne Gouvernance afin d’améliorer l’évaluation de la gouvernance et de créer une émulation nationale en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. L’institution entend également intensifier le renforcement des capacités des agents publics, du secteur privé et des organisations de la société civile sur la maitrise du phénomène de la corruption.

Elle prévoit en outre de renforcer l’intégrité, la transparence et la responsabilité des agents publics à travers l’intensification de la sensibilisation des assujettis à la déclaration de patrimoine, la digitalisation du système de déclaration et l’accélération du traitement des dossiers.

La HABG envisage également de mieux cerner le phénomène de la corruption et des infractions assimilées grâce à la réalisation d’une Enquête nationale sur la corruption et la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLC 2024-2028), avec une forte implication des organisations de la société civile.

Dans cette dynamique, l’institution prévoit la mise en place de l’Indice national d’intégrité publique (INIP), un outil multidimensionnel destiné à évaluer périodiquement le niveau d’intégrité publique au sein des administrations ivoiriennes. Il faut rappeler qu’en 2025, la HABG a enregistré 11 037 appels via son centre d’appels (800 800 11) et 451 alertes sur la plateforme de signalement « Signalis ».



