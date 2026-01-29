Burkina Faso : Vers une refondation totale et l'éveil économique

Dissolution des Partis et Formations Politiques

Adoption du "Plan RELANCE"

Consolidation de la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Refondation de l’État et amélioration de la gouvernance. Développement du capital humain. Développement des infrastructures et transformation structurante de l’économie.

– Le Président du Faso, Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé jeudi l’hebdomadaire Conseil des ministres, où plusieurs décisions clés ont été prises pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè, conformément à la Révolution Progressiste Populaire (RPP).Le Conseil a adopté un décret dissolvant l’ensemble des partis et formations politiques au Burkina Faso, ainsi qu’un projet de loi abrogeant les lois régissant leur fonctionnement, leur financement et le statut du chef de file de l’opposition. Selon le Ministre d'État, Émile ZERBO, cette décision vise à refonder l'État et fait suite à un diagnostic révélant de nombreuses dérives dans le système partisan. Le gouvernement estime que la prolifération des partis a entraîné des divisions et fragilisé le tissu social. Le patrimoine des partis dissous sera dévolu à l'État, et les projets de lois seront transmis à l’Assemblée législative de transition.Le Conseil a également adopté le "Plan RELANCE", le nouveau référentiel national de développement pour 2026-2030, évalué à 36 000 milliards FCFA. Le Ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, a souligné que deux tiers de ce montant proviendront des ressources souveraines. Le Plan RELANCE repose sur quatre piliers clés :Avec ce plan, le gouvernement vise plusieurs objectifs ambitieux, notamment la reconquête totale du territoire, la réduction du taux de pauvreté de 42 % à 35 %, l’amélioration de l’espérance de vie de 61 à 68 ans, et le triplement de la capacité énergétique de 685 MW à plus de 2 500 MW.Le Ministre NACANABO a insisté sur l'importance de considérer ce plan comme un projet collectif, dont la réussite dépendra de la mobilisation communautaire et des évaluations annuelles.