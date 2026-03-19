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AFRIQUE

Gouvernement Tchadien : "ça vient du Soudan mais nous ne savons pas qui a lancé le projectile"


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


Le porte-parole du gouvernement Gassim Cherif s'est exprimé ce 19 mars 2026 à la Télévision nationale, au lendemain d'une frappe de drone meurtrière à Tiné, près de la frontière avec le Soudan. "Le projectile qui a fait des dégâts au Tchad est en train d'être identifié par les techniciens au niveau du Tchad pour savoir avec précision d'où ça vient. Nous sommes convaincus que ça vient du Soudan mais nous ne savons pas qui a lancé le projectile", a-t-il déclaré.


Gouvernement Tchadien : "ça vient du Soudan mais nous ne savons pas qui a lancé le projectile"


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