Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh sonne la mobilisation à Aboudeïa





Le 29 janvier 2026, la tournée provinciale du Délégué général du gouvernement dans la province du Salamat a pris une dimension stratégique avec une visite de travail à Aboudeïa. Accompagné d'un état-major militaire et d'une délégation technique de délégués provinciaux, le Général Ismat Issakha Acheikh a engagé un dialogue direct avec les forces vives de la nation. À son arrivée, le Général a été chaleureusement accueilli par la mairesse Fatimé Mahamat Hindi et les autorités locales, signalant une forte attente de la part des populations. La présence de figures politiques, comme le Sénateur Souleymane Mardo, a accentué l'importance de cette rencontre. Lors de cette rencontre, le Général a souligné la nécessité de rétablir l'autorité de l'État comme une priorité. Il a clairement énoncé : « La sécurité ne se négocie pas. » Il a exhorté les chefs de canton à devenir des relais des forces de défense, soulignant trois fléaux majeurs : le braconnage, les coupeurs de route, et le port illégal d’armes à feu. Au-delà des enjeux sécuritaires, il a encouragé les élus locaux à agir en tant qu'agents du développement socio-économique. La rencontre s’est transformée en forum d’échanges, permettant aux participants de discuter des freins au développement d’Aboudeïa, tels que l'enclavement, les conflits homme-faune, et l'importance de la paix.





Cette étape d'Aboudeïa témoigne de la volonté de l'administration provinciale d’être près des réalités du terrain, visant à transformer le Salamat en un pôle de stabilité et de prospérité.