Mayo-Kebbi Ouest : Un tracé pour la paix et la sécurité agro-pastorale







Le 28 janvier 2026, la province du Mayo-Kebbi Ouest a été le théâtre d'un atelier crucial sur la transhumance transfrontalière. Acteurs de l’élevage, agriculteurs, autorités administratives et partenaires techniques se sont réunis à Pala pour valider les couloirs de transhumance, dans le but de prévenir les conflits agro-pastoraux et de sécuriser les activités pastorales. La cérémonie a été présidée par Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement, en présence d’autorités civiles et militaires ainsi que de partenaires techniques et financiers. Depuis plusieurs années, le Mayo-Kebbi Ouest souffre d’un manque de suivi et de protection des couloirs de transhumance, dont certains ont disparu ou ont été transformés en champs agricoles. Cette situation perturbe les itinéraires pastoraux et exacerbe les tensions entre les communautés. La Wildlife Conservation Society (WCS), en partenariat avec le Projet d’Appui à l’Intégration Régionale et à l’Investissement en Afrique Centrale (PAIREAC), a réalisé une mission de terrain dans plusieurs départements, identifiant les anciens couloirs à retracer et à baliser. L’atelier de validation est donc une réponse directe à cette problématique. Lors de cet atelier, les participants examineront et valideront les propositions techniques en vue de leur mise en œuvre. Fidèle Daapabé, représentant de la WCS, a souligné l’importance de cette rencontre pour renforcer la cohabitation pacifique. De son côté, Dillah Karabeye, directeur de la sécurisation des systèmes, a insisté sur l’urgence de valider les couloirs.





Le délégué général a également reafirmé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie du gouvernement tchadien, valorisant l'élevage et l’agriculture comme piliers de l’économie nationale et de la cohésion sociale.





Cet événement marque une avancée significative vers la sécurisation durable des couloirs de transhumance dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, favorisant ainsi une meilleure harmonie entre éleveurs et agriculteurs.