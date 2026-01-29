Tchad : à Kinasserom, le sous-préfet Abakar Moussa Ousmane joint l’acte à la parole

Dans la province du Lac, à Kinasserom,l’administration territoriale donne un visage concret à l’engagement citoyen.



Le sous-préfet de la localité, Abakar Moussa Ousmane, vient de poser un acte fort et symbolique qui mérite d’être salué : en plus de ses lourdes responsabilités administratives, il a choisi de prendre la craie pour enseigner les mathématiques au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Kinasserom.



Dans un contexte marqué par un déficit d’enseignants, notamment dans les disciplines scientifiques, cette initiative traduit un sens élevé du devoir et de la responsabilité sociale. Loin de se limiter à son rôle de représentant de l’État, le sous-préfet a décidé de contribuer directement à la formation des jeunes, convaincu que l’éducation reste la clé du développement durable.



Chaque jour, en plus de ses activités administratives, Abakar Moussa Ousmane se retrouve devant les élèves, transmettant non seulement des connaissances en mathématiques, mais aussi des valeurs de rigueur, de discipline et de persévérance.



Pour les apprenants, la présence d’une autorité administrative en salle de classe constitue une source de motivation et un message fort : celui que le service public ne se limite pas aux bureaux, mais s’exprime aussi par l’exemple.



Cette démarche exemplaire a été favorablement accueillie par les responsables éducatifs, les enseignants du collège, ainsi que par les parents d’élèves, qui y voient un acte de patriotisme et d’engagement en faveur de la jeunesse. Elle renforce également la collaboration entre l’administration territoriale et le secteur de l’éducation, au bénéfice de la communauté locale.



Au-delà de Kinasserom, l’initiative du sous-préfet Abakar Moussa Ousmane apparaît comme un modèle à suivre pour les autres autorités administratives en service à travers le territoire national. Elle rappelle que chaque cadre, selon ses compétences, peut apporter sa pierre à l’édifice national, surtout dans des secteurs aussi stratégiques que l’éducation.



En donnant de son temps et de son savoir, le sous-préfet de Kinasserom démontre que le leadership véritable se mesure à la capacité de servir, d’inspirer et d’agir concrètement pour le bien commun.