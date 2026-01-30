CEDPE : huit ans d’engagement pour la recherche, la paix et la prévention de l’extrémisme

Prenant la parole, le président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio, a rappelé que le centre travaille en collaboration avec plusieurs structures nationales et internationales engagées dans la recherche, la prévention de l’extrémisme violent et la promotion de la paix. À ce jour, le CEDPE a publié 42 ouvrages, tous disponibles, témoignant de son important apport intellectuel et scientifique.



Il a également indiqué qu’en 2023, un lot de 32 publications du CEDPE avait été remis au Président de la République. En 2024, une autre série d’ouvrages a été officiellement remise au Premier ministre de l’époque, Succès Masra Kebzabo, lors d’une audience accordée à l’équipe du centre. « Il avait été agréablement surpris par l’ampleur du travail accompli et s’était engagé à collaborer avec le CEDPE », a-t-il précisé, regrettant toutefois que ce processus n’ait pu se poursuivre en raison du changement à la tête du gouvernement.



Dr Ahmat Yacoub Dabio a tenu à réaffirmer le caractère apolitique du CEDPE. « Nous ne soutenons ni parti politique, ni opposition politico-militaire. Notre mission est de produire des analyses indépendantes, de dénoncer les violations des droits de l’homme et la corruption, sans prendre parti », a-t-il déclaré. Malgré certaines incompréhensions, le CEDPE entend poursuivre son travail de plaidoyer et de veille citoyenne, dans l’espoir d’un rapprochement futur avec les autorités et la société civile.



Abordant la situation au Soudan, le président du CEDPE est revenu sur les alertes lancées dès le début du conflit. Il a rappelé que le centre avait plaidé pour la mise en place d’une force d’interposition à El Geneina, afin d’éviter les massacres et l’afflux massif de réfugiés vers le Tchad. « Nous n’avons pas été compris à l’époque, et nous avons même été critiqués. Malheureusement, les massacres ont eu lieu, provoquant une crise humanitaire majeure », a-t-il déploré.



Selon lui, le gouvernement tchadien, qui entretenait initialement de bonnes relations avec les deux parties au conflit, aurait pu jouer un rôle de médiation plus précoce pour limiter l’escalade. Il a également dressé un état des lieux militaire : alors que les Forces de soutien rapide (FSR) contrôlaient près de 80 % du territoire soudanais au début du conflit, elles n’en contrôleraient aujourd’hui plus que 45 %, contre 55 % pour l’armée soudanaise.