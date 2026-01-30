Bilan et perspectives du CHU-ATC : Vers une couverture santé universelle

Le 30 janvier 2026, le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a présidé le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Tchad-Chine (CHU ATC). Plusieurs points essentiels étaient à l’ordre du jour, notamment :
- L’examen et l’adoption du procès-verbal du conseil précédent
- Le rapport d’activités 2025
- Le compte financier 2025
- Le plan d’action opérationnel 2026
- Le projet de budget 2026
Rapport d'Activités 2025Dr Oumar Hamdane Iguemir, Directeur Général du CHU ATC, a présenté les indicateurs des activités réalisées en 2025. Voici quelques points marquants :
- 70 089 nouveaux cas enregistrés, contre 60 674 en 2024, soit une augmentation de 13,43%.
- Une progression historique de l’activité chirurgicale avec 2 228 actes réalisés en 2025, en comparaison aux 1 390 actes en 2024.
- Une hausse de 16,80% du nombre de malades hospitalisés sur cinq ans.
Le plan d'action 2026 a été élaboré de manière constructive et inclusive, impliquant tous les acteurs des services pour garantir un accès universel aux soins de qualité. Il s'inscrit dans la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire.
Plan d’Action 2026
Le conseil a adopté les documents, tout en intégrant les observations et remarques des membres, qui ont formulé des recommandations pertinentes pour améliorer et harmoniser les activités.
Engagement du Ministre de la SantéLe Ministre a souligné que le conseil d'administration a pour rôle principal de garantir la viabilité des hôpitaux et d'assurer des soins de qualité à tous les Tchadiens. Il a noté le fort taux de fréquentation du CHU ATC et a évoqué une stratégie à mettre en place avec tous les acteurs de la santé pour harmoniser la tarification des actes et des médicaments.
Cela vise à permettre à chaque citoyen d'accéder à des soins de qualité et à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle.
Pour conclure, le ministre a exprimé sa reconnaissance envers les membres du conseil pour leur contribution à l'analyse des documents et a félicité l'équipe cadre du CHU ATC pour la qualité de leur travail et le renforcement des capacités du personnel.