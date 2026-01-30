









TCHAD Bilan et perspectives du CHU-ATC : Vers une couverture santé universelle

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 31 Janvier 2026



Avec une hausse de plus de 13 % de sa fréquentation en un an et une progression spectaculaire de son activité chirurgicale, le CHU-ATC s'affirme comme un pilier de l'offre de soins à N'Djamena.





Le 30 janvier 2026, le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a présidé le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Tchad-Chine (CHU ATC). Plusieurs points essentiels étaient à l’ordre du jour, notamment : L’examen et l’adoption du procès-verbal du conseil précédent

Le rapport d’activités 2025

Le compte financier 2025

Le plan d’action opérationnel 2026

Le projet de budget 2026 Rapport d'Activités 2025 Dr Oumar Hamdane Iguemir, Directeur Général du CHU ATC, a présenté les indicateurs des activités réalisées en 2025. Voici quelques points marquants : 70 089 nouveaux cas enregistrés, contre 60 674 en 2024, soit une augmentation de 13,43%.

Une progression historique de l’activité chirurgicale avec 2 228 actes réalisés en 2025, en comparaison aux 1 390 actes en 2024.

Une hausse de 16,80% du nombre de malades hospitalisés sur cinq ans. Les principales causes de consultations étaient le paludisme (15%), les accidents de la voie publique (9%) et les pneumopathies chroniques (2%).





Plan d’Action 2026 Le plan d'action 2026 a été élaboré de manière constructive et inclusive, impliquant tous les acteurs des services pour garantir un accès universel aux soins de qualité. Il s'inscrit dans la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire.



Le conseil a adopté les documents, tout en intégrant les observations et remarques des membres, qui ont formulé des recommandations pertinentes pour améliorer et harmoniser les activités.





Engagement du Ministre de la Santé Le Ministre a souligné que le conseil d'administration a pour rôle principal de garantir la viabilité des hôpitaux et d'assurer des soins de qualité à tous les Tchadiens. Il a noté le fort taux de fréquentation du CHU ATC et a évoqué une stratégie à mettre en place avec tous les acteurs de la santé pour harmoniser la tarification des actes et des médicaments.





Cela vise à permettre à chaque citoyen d'accéder à des soins de qualité et à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle.





