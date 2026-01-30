Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Bilan et perspectives du CHU-ATC : Vers une couverture santé universelle


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 31 Janvier 2026


Avec une hausse de plus de 13 % de sa fréquentation en un an et une progression spectaculaire de son activité chirurgicale, le CHU-ATC s'affirme comme un pilier de l'offre de soins à N'Djamena.


Bilan et perspectives du CHU-ATC : Vers une couverture santé universelle


  Le 30 janvier 2026, le Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a présidé le conseil d'administration du Centre Hospitalier Universitaire de l’Amitié Tchad-Chine (CHU ATC). Plusieurs points essentiels étaient à l’ordre du jour, notamment :
  • L’examen et l’adoption du procès-verbal du conseil précédent
  • Le rapport d’activités 2025
  • Le compte financier 2025
  • Le plan d’action opérationnel 2026
  • Le projet de budget 2026

Rapport d'Activités 2025

  Dr Oumar Hamdane Iguemir, Directeur Général du CHU ATC, a présenté les indicateurs des activités réalisées en 2025. Voici quelques points marquants :
  • 70 089 nouveaux cas enregistrés, contre 60 674 en 2024, soit une augmentation de 13,43%.
  • Une progression historique de l’activité chirurgicale avec 2 228 actes réalisés en 2025, en comparaison aux 1 390 actes en 2024.
  • Une hausse de 16,80% du nombre de malades hospitalisés sur cinq ans.
Les principales causes de consultations étaient le paludisme (15%), les accidents de la voie publique (9%) et les pneumopathies chroniques (2%).




Plan d’Action 2026

  Le plan d'action 2026 a été élaboré de manière constructive et inclusive, impliquant tous les acteurs des services pour garantir un accès universel aux soins de qualité. Il s'inscrit dans la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire.
 
Le conseil a adopté les documents, tout en intégrant les observations et remarques des membres, qui ont formulé des recommandations pertinentes pour améliorer et harmoniser les activités.


 

Engagement du Ministre de la Santé

  Le Ministre a souligné que le conseil d'administration a pour rôle principal de garantir la viabilité des hôpitaux et d'assurer des soins de qualité à tous les Tchadiens. Il a noté le fort taux de fréquentation du CHU ATC et a évoqué une stratégie à mettre en place avec tous les acteurs de la santé pour harmoniser la tarification des actes et des médicaments.

 
Cela vise à permettre à chaque citoyen d'accéder à des soins de qualité et à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle.

 
Pour conclure, le ministre a exprimé sa reconnaissance envers les membres du conseil pour leur contribution à l'analyse des documents et a félicité l'équipe cadre du CHU ATC pour la qualité de leur travail et le renforcement des capacités du personnel.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/01/2026

Tchad : affaire de vente de terrain à N'Djamena, entre cadastre manquant et demande de libération

Tchad : affaire de vente de terrain à N'Djamena, entre cadastre manquant et demande de libération

Mayo-Kebbi Ouest : Un tracé pour la paix et la sécurité agro-pastorale Mayo-Kebbi Ouest : Un tracé pour la paix et la sécurité agro-pastorale 30/01/2026

Populaires

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

30/01/2026

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique

30/01/2026

CEDPE : huit ans d’engagement pour la recherche, la paix et la prévention de l’extrémisme

30/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/01/2026 - Khadidja Oumar Abdoulaye

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

L’Éducation au Tchad : Le chaînon manquant du suivi parental

Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? Nouvelle Année : Attendre le changement ou devenir soi-même le changement ? 26/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter