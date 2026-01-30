









TCHAD Sécurité à Abéché : Le Ouaddaï en état d'alerte après les crimes contre les orpailleurs

Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 31 Janvier 2026



Face à la recrudescence des braquages mortels visant les acteurs de la filière aurifère, le Délégué Général du Gouvernement a réuni l'état-major provincial et les leaders communautaires pour verrouiller la ville et sécuriser les circuits financiers.





Ce matin, à Abéché, le Général Ismaël Yamouda Djorbo, Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï, a présidé une réunion sécuritaire réunissant les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les commerçants d'or de la ville. La rencontre avait pour but d'examiner les mécanismes visant à renforcer la sécurité de la population dans la province du Ouaddaï, en particulier celle des commerçants d’or, dans un contexte marqué par des actes criminels récents. À l'ouverture des travaux, le Général a présenté ses condoléances aux familles des victimes récemment assassinées et dépouillées à Abéché. Il a exprimé sa solidarité envers la population et salué sa patience face aux événements difficiles survenus ces derniers jours.



Il a alors instruit les Forces de Défense et de Sécurité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la paix et la sécurité des citoyens, avertissant que toute négligence serait sévèrement sanctionnée. Réaffirmant l'engagement du Gouvernement pour la protection des populations, il a appelé les citoyens à collaborer activement, notamment en signalant immédiatement tout cas d’insécurité. Il a également demandé aux chefs de quartiers d'intensifier la surveillance de leurs zones, particulièrement celle des nouveaux venus. Les commerçants d'or ont été exhortés à renforcer leur coordination avec les forces de sécurité pour prévenir les agressions répétées. Parmi les solutions proposées figuraient : Le dépôt de biens à la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC).

La construction d’un dépôt sécurisé sous la garde des forces de l’ordre. Le Général a également ordonné aux services de sécurité d'intensifier les actions de renseignement sur tous les axes de la province pour assurer un climat de sécurité durable. Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, Sultan du Dar Ouaddaï, a insisté sur l'importance d'interdire la location de maisons sans l'autorisation préalable des chefs de quartiers. Cette mesure vise à mieux contrôler les mouvements de population et ainsi prévenir l'insécurité.



Cette réunion souligne l’importance d’une approche collaborative entre les autorités et la population pour renforcer la sécurité et protéger les intérêts des commerçants d'or dans la région.



