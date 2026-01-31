Alwihda Info
AFRIQUE

Diplomatie en RDC : Quatre nouveaux visages pour renforcer la coopération internationale


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


De la médiation régionale au développement économique, ces accréditations marquent une volonté de diversifier les partenariats de Kinshasa. Voici le profil de ces diplomates chevronnés qui débutent officiellement leur mission.


Diplomatie en RDC : Quatre nouveaux visages pour renforcer la coopération internationale



Le 31 janvier 2026, trois nouveaux ambassadeurs ainsi qu'une Représentante Spéciale de l’Union africaine ont présenté leurs Lettres de créance au Président Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine.





Nouveaux Diplomates Accrédités

 
  1. M. Magnus Kofi Amoatey
    • Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana
    • Précédente expérience : Diplomate dans le domaine culturel et l'administration publique ghanéenne.
  2. M. Haytham Ibrahim
    • Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise
    • Âge : 45 ans
    • Précédente expérience : Ancien Chargé d’affaires à l’ambassade du Liban à Kinshasa et à Brazzaville.
  3. M. Hamad Salem Alshaikh Alkuwari
    • Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar
    • Précédente expérience : A travaillé pour le compte du Qatar dans plusieurs pays dont San Salvador, Pékin, Bénin et Caracas.
  4. Madame Fatima Kyari
    • Fonction : Représentante spéciale de l’Union africaine
    • Précédente expérience : Ambassadeur et chef de mission de la Mission permanente d’observation de l’Union africaine auprès des Nations Unies jusqu'en juillet 2025.




Importance de cette Accréditation


La présentation des Lettres de créance marque le début des missions diplomatiques de ces nouveaux ambassadeurs et de la Représentante Spéciale, qui sont appelés à renforcer les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et la République Démocratique du Congo. Le Président Tshisekedi a souligné l'importance de la coopération et du dialogue pour le développement et la paix dans la région.




 
Peter Kum
Tchad : pourquoi les routes tchadiennes tuent autant ?

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

