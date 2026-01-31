Diplomatie en RDC : Quatre nouveaux visages pour renforcer la coopération internationale









Nouveaux Diplomates Accrédités

M. Magnus Kofi Amoatey Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana Précédente expérience : Diplomate dans le domaine culturel et l'administration publique ghanéenne. M. Haytham Ibrahim Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise Âge : 45 ans

45 ans Précédente expérience : Ancien Chargé d’affaires à l’ambassade du Liban à Kinshasa et à Brazzaville. M. Hamad Salem Alshaikh Alkuwari Fonction : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar Précédente expérience : A travaillé pour le compte du Qatar dans plusieurs pays dont San Salvador, Pékin, Bénin et Caracas. Madame Fatima Kyari Fonction : Représentante spéciale de l’Union africaine

Représentante spéciale de l’Union africaine Précédente expérience : Ambassadeur et chef de mission de la Mission permanente d’observation de l’Union africaine auprès des Nations Unies jusqu'en juillet 2025.







Importance de cette Accréditation

Le 31 janvier 2026, trois nouveaux ambassadeurs ainsi qu'une Représentante Spéciale de l’Union africaine ont présenté leurs Lettres de créance au Président Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine.La présentation des Lettres de créance marque le début des missions diplomatiques de ces nouveaux ambassadeurs et de la Représentante Spéciale, qui sont appelés à renforcer les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et la République Démocratique du Congo. Le Président Tshisekedi a souligné l'importance de la coopération et du dialogue pour le développement et la paix dans la région.