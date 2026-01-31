Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor


Alwihda Info | Par Houmsou Joseph - 31 Janvier 2026


L’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) a organisé, samedi 31 janvier 2026 à Bongor, une séance de sensibilisation à l’intention des élèves des filières scientifiques des lycées Jacques Moudeina et Moderne, en présence des responsables administratifs.


Initiée dans le cadre du Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre, cette rencontre visait à promouvoir les concours statistiques et à susciter l’intérêt des jeunes pour les métiers de la statistique, indispensables à la planification et au développement du pays.

Les échanges ont mis en lumière les opportunités de formation et de carrière offertes par le secteur statistique, avec un accent particulier sur l’encouragement des jeunes filles à s’orienter vers les filières scientifiques.

À travers cette initiative, l’INSEED entend renforcer la culture statistique et préparer une relève compétente au service du système national de production des données.


