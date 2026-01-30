Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Énergie au Tchad : Sprint final pour la Centrale de Djarmaya


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


Avec une accélération notoire des travaux depuis une semaine, le gouvernement mise sur le "confinement opérationnel" des équipes de Tchadelec et de Denali Investment pour connecter les 32 MW de Djarmaya au réseau national.


Énergie au Tchad : Sprint final pour la Centrale de Djarmaya



  Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, accompagné de techniciens de son département et de l’ARSENE, a effectué une visite de terrain sur le chantier de la centrale bi-combustible de Djarmaya. Cette visite s’inscrit dans un contexte d'accélération des travaux, suite aux instructions du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a ordonné le démarrage rapide de la centrale.

 

État d’Avancement des Travaux

  Le Ministre et sa délégation ont inspecté l'avancement des travaux et ont encouragé les équipes de Tchadélec, dirigées par le général Ben Haliki, ainsi que celles de la société DENALI Investment. Ces équipes travaillent intensément pour rendre opérationnelle cette infrastructure stratégique.

 

Visite au Poste de Transformation de Lamadji

  La délégation ministérielle s'est également rendue au poste de transformation de Lamadji, où des travaux d'installation de nouveaux transformateurs sont en cours, menés par la société GSU. Ces travaux visent à renforcer le réseau de Tchadélec et à améliorer le transport de l’électricité.

 

Encouragements aux Équipes

  À cette occasion, le Ministre a encouragé les agents présents sur le chantier et les a exhortés à maintenir un rythme de travail soutenu pour respecter les délais fixés. Ce projet est déterminant pour répondre aux besoins croissants en énergie et pour soutenir le développement infrastructurel du Tchad.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/01/2026

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

Logone Oriental : Un nouveau souffle pour la Gendarmerie à Doba Logone Oriental : Un nouveau souffle pour la Gendarmerie à Doba 30/01/2026

Populaires

Zina Oki Dagache, première femme pilote de chasse tchadienne, diplômée avec mention « Excellent » en Turquie

30/01/2026

N'Djamena : Le Tchad au centre d'une offensive diplomatique militaire

30/01/2026

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique

30/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 30/01/2026 - Barra Lutter

Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel

Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel

Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi Fracture Sociale au Tchad : Quand la faim dicte sa loi 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter