Énergie au Tchad : Sprint final pour la Centrale de Djarmaya







Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, accompagné de techniciens de son département et de l’ARSENE, a effectué une visite de terrain sur le chantier de la centrale bi-combustible de Djarmaya. Cette visite s’inscrit dans un contexte d'accélération des travaux, suite aux instructions du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a ordonné le démarrage rapide de la centrale.



État d’Avancement des Travaux Le Ministre et sa délégation ont inspecté l'avancement des travaux et ont encouragé les équipes de Tchadélec, dirigées par le général Ben Haliki, ainsi que celles de la société DENALI Investment. Ces équipes travaillent intensément pour rendre opérationnelle cette infrastructure stratégique.



Visite au Poste de Transformation de Lamadji La délégation ministérielle s'est également rendue au poste de transformation de Lamadji, où des travaux d'installation de nouveaux transformateurs sont en cours, menés par la société GSU. Ces travaux visent à renforcer le réseau de Tchadélec et à améliorer le transport de l’électricité.



Encouragements aux Équipes À cette occasion, le Ministre a encouragé les agents présents sur le chantier et les a exhortés à maintenir un rythme de travail soutenu pour respecter les délais fixés. Ce projet est déterminant pour répondre aux besoins croissants en énergie et pour soutenir le développement infrastructurel du Tchad.







