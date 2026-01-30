Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, accompagné de techniciens de son département et de l’ARSENE, a effectué une visite de terrain sur le chantier de la centrale bi-combustible de Djarmaya. Cette visite s’inscrit dans un contexte d'accélération des travaux, suite aux instructions du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a ordonné le démarrage rapide de la centrale.
|
TCHAD
Énergie au Tchad : Sprint final pour la Centrale de Djarmaya
Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Janvier 2026
Avec une accélération notoire des travaux depuis une semaine, le gouvernement mise sur le "confinement opérationnel" des équipes de Tchadelec et de Denali Investment pour connecter les 32 MW de Djarmaya au réseau national.
Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcellin, accompagné de techniciens de son département et de l’ARSENE, a effectué une visite de terrain sur le chantier de la centrale bi-combustible de Djarmaya. Cette visite s’inscrit dans un contexte d'accélération des travaux, suite aux instructions du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a ordonné le démarrage rapide de la centrale.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle