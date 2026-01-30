Alwihda Info
TCHAD

Résilience à N'Djamena : L'école de Guinebor renaît après les eaux


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 30 Janvier 2026


Grâce au financement du Projet Pilier et à l'appui stratégique du PNUD et de la Banque mondiale, 10 établissements scolaires du 1er arrondissement retrouvent leur dignité. À Guinebor, c'est l'avenir de 340 élèves qui est sécurisé.


  Dans le cadre du Projet de Résilience des Communautés (PRECOM), financé par le projet Pilier, une délégation d’autorités et de partenaires a visité l'école communale de Guinebor le 30 janvier 2026. Cette initiative vise à réhabiliter des établissements scolaires affectés par les inondations de l'année précédente.

 

La délégation comprenait des représentants des ministères de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que de l’Éducation nationale, des partenaires techniques et financiers, et des responsables du projet Pilier. L’objectif était de constater les travaux de réhabilitation effectués et d'évaluer l'impact sur le terrain.
 
L’école de Guinebor, fondée en 2008, abrite également un collège en fonction, avec un effectif total de 340 élèves.

 

Les inondations avaient sérieusement endommagé les infrastructures de l'école, mais grâce à l'appui du projet Pilier et de ses partenaires, dix-huit salles de classe ont été réhabilitées et équipées de 150 tables-bancs. Des travaux ont également été réalisés pour améliorer les latrines, favorisant ainsi des conditions d’apprentissage plus favorables pour les élèves.

 

La délégation, accueillie par Djamal Yaya Moussa, maire de la commune du 1er arrondissement, et le directeur de l'école, a salué les travaux réalisés. M. Francis James, représentant résident du PNUD au Tchad, et M. Farouk Mollah Banna, représentant de la Banque mondiale au Tchad, étaient également présents lors de cette visite.
 
À l’issue de la visite, enseignants et élèves ont exprimé leur joie et leur gratitude envers le projet Pilier et ses partenaires. La réhabilitation de l’école de Guinebor symbolise ainsi un retour progressif à un environnement scolaire sûr et adapté, indispensable au développement éducatif des jeunes de la région.


