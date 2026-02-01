Puissance Militaire : Le Mali prend la tête de la zone UEMOA en 2026

Un Convoi Impressionnant

Blindés de combat

Lanceurs de missiles

Pièces d’artillerie lourde

Canons à obus

Véhicules de reconnaissance dernier cri



Montée en Puissance des FAMa







Confirmation du Classement Mondial

– Samedi soir, les rues de Bamako ont vibré au passage d'un convoi militaire exceptionnel, transportant une multitude d'équipements destinés à renforcer les capacités des Forces armées maliennes (FAMa). Ce défilé en direction de Kati témoigne de la montée en puissance militaire du Mali, confirmée par le classement mondial Global Firepower 2026, qui place le pays en tête de la zone de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).La scène était saisissante le 31 janvier : un convoi interminable de camions lourdement chargés a traversé la capitale, escorté par des forces spéciales. Les Bamakois ont pu voir défiler un large éventail d'équipements militaires, incluant :Cette réception d’équipements marque une étape importante dans le processus de modernisation et de renforcement des capacités de l’armée malienne. Avec l'acquisition de drones AKINCI à Sévaré et d'autres systèmes d'armement sophistiqués, les FAMa se positionnent comme une force militaire compétente et dissuasive dans la région.Le classement Global Firepower 2026 valide ces efforts, positionnant le Mali comme un leader militaire au sein de l'UEMOA. Cela reflète non seulement l'engagement accru du pays à sécuriser son territoire, mais aussi une volonté de jouer un rôle plus affirmé dans les questions de sécurité régionale.Cette dernière initiative souligne le dynamisme des forces armées maliennes et leur détermination à consolider la souveraineté nationale face aux défis sécuritaires actuels. Le Mali semble bien déterminé à affirmer sa suprématie militaire dans la région ouest-africaine, en renforçant ses capacités et en modernisant son arsenal.