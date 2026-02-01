Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Puissance Militaire : Le Mali prend la tête de la zone UEMOA en 2026


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Le passage du convoi à travers Bamako et l'arrivée des drones AKINCI à Sévaré marquent un tournant doctrinal. Le Mali ne se contente plus de défendre son territoire ; il se dote d'une capacité de projection et de dissuasion qui redéfinit les équilibres sécuritaires en Afrique de l'Ouest.


Puissance Militaire : Le Mali prend la tête de la zone UEMOA en 2026



  Kati, 31 janvier 2026 – Samedi soir, les rues de Bamako ont vibré au passage d'un convoi militaire exceptionnel, transportant une multitude d'équipements destinés à renforcer les capacités des Forces armées maliennes (FAMa). Ce défilé en direction de Kati témoigne de la montée en puissance militaire du Mali, confirmée par le classement mondial Global Firepower 2026, qui place le pays en tête de la zone de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).


 

Un Convoi Impressionnant

  La scène était saisissante le 31 janvier : un convoi interminable de camions lourdement chargés a traversé la capitale, escorté par des forces spéciales. Les Bamakois ont pu voir défiler un large éventail d'équipements militaires, incluant :
  • Blindés de combat
  • Lanceurs de missiles
  • Pièces d’artillerie lourde
  • Canons à obus
  • Véhicules de reconnaissance dernier cri


Montée en Puissance des FAMa

  Cette réception d’équipements marque une étape importante dans le processus de modernisation et de renforcement des capacités de l’armée malienne. Avec l'acquisition de drones AKINCI à Sévaré et d'autres systèmes d'armement sophistiqués, les FAMa se positionnent comme une force militaire compétente et dissuasive dans la région.




Confirmation du Classement Mondial

  Le classement Global Firepower 2026 valide ces efforts, positionnant le Mali comme un leader militaire au sein de l'UEMOA. Cela reflète non seulement l'engagement accru du pays à sécuriser son territoire, mais aussi une volonté de jouer un rôle plus affirmé dans les questions de sécurité régionale.

 

Cette dernière initiative souligne le dynamisme des forces armées maliennes et leur détermination à consolider la souveraineté nationale face aux défis sécuritaires actuels. Le Mali semble bien déterminé à affirmer sa suprématie militaire dans la région ouest-africaine, en renforçant ses capacités et en modernisant son arsenal.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/01/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse 31/01/2026

Populaires

SENAFET 2026 : le ministère de la Femme réaffirme son engagement pour l’autonomisation des femmes tchadiennes

01/02/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

31/01/2026

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse

31/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter