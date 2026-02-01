Alwihda Info
TCHAD

PCIT : Le désenclavement du Lac Tchad au cœur de la Transsaharienne


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Le bitumage de l'axe Liwa–Rig Rig n'est pas qu'un simple projet routier ; c'est le chaînon manquant qui doit permettre au Tchad de se connecter aux ports du Maghreb. En associant route et navigation lacustre, le PCIT dessine une nouvelle carte de la logistique régionale.


  En vue du démarrage effectif des activités du Projet de Connectivité et d’Intégration du Tchad (PCIT), financé par la Banque mondiale, une mission d’experts de cette institution est actuellement sur le terrain au Tchad. Accompagnés du Coordonnateur national du PCIT, M. Abdelkarim Issakha Diar, ainsi que de plusieurs techniciens de l’Unité de mise en œuvre du projet, les experts ont visité la zone d’intervention du projet.

 

Cette mission vise à préparer les opérations du PCIT, un projet structurant destiné à :
  • Améliorer la connectivité multimodale au Tchad
  • Bitumer la route Liwa–Rig Rig
  • Faciliter la navigation sur le lac Tchad
  • Renforcer les chaînes de valeur à fort potentiel commercial pour le bénéfice des populations locales et de l'économie nationale.

 

L’objectif principal de la mission est de :
  1. Visiter les différents tracés de la route Liwa–Rig Rig.
  2. Explorer la bretelle qui relie le lac Tchad à la route transsaharienne.
  3. Identifier le site destiné à accueillir les infrastructures connexes du projet.


Un accent particulier a été mis sur les échanges avec les populations bénéficiaires afin d’intégrer leurs préoccupations et attentes dans la mise en œuvre du projet. La mission a donc visité la bretelle reliant le lac Tchad à la route nationale, un axe stratégique pour le désenclavement de la zone et la dynamisation des activités économiques locales.

 

Le PCIT est ancré institutionnellement au sein du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier, ainsi qu'au Ministère des Transports, qui assurent la tutelle technique du projet.

 

La route Liwa–Rig Rig constitue un maillon essentiel de la route transsaharienne. Sa réalisation permettra au Tchad de diversifier ses corridors d'approvisionnement, facilitant ainsi l'accès aux ports maghrébins et ouest-africains. Cela renforcera l'intégration régionale et la compétitivité du pays sur les marchés sous-régionaux et internationaux.

 

À travers cette mission de terrain, la Banque mondiale et les autorités tchadiennes réaffirment leur engagement commun à faire du PCIT un levier majeur de développement, de désenclavement et d’intégration économique durable pour le Tchad. Ce projet est perçu comme essentiel pour l'avenir économique du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations locales.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


