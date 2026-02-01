PCIT : Le désenclavement du Lac Tchad au cœur de la Transsaharienne

En vue du démarrage effectif des activités du Projet de Connectivité et d’Intégration du Tchad (PCIT), financé par la Banque mondiale, une mission d’experts de cette institution est actuellement sur le terrain au Tchad. Accompagnés du Coordonnateur national du PCIT, M. Abdelkarim Issakha Diar, ainsi que de plusieurs techniciens de l’Unité de mise en œuvre du projet, les experts ont visité la zone d’intervention du projet.
Cette mission vise à préparer les opérations du PCIT, un projet structurant destiné à :
- Améliorer la connectivité multimodale au Tchad
- Bitumer la route Liwa–Rig Rig
- Faciliter la navigation sur le lac Tchad
- Renforcer les chaînes de valeur à fort potentiel commercial pour le bénéfice des populations locales et de l'économie nationale.
L’objectif principal de la mission est de :
- Visiter les différents tracés de la route Liwa–Rig Rig.
- Explorer la bretelle qui relie le lac Tchad à la route transsaharienne.
- Identifier le site destiné à accueillir les infrastructures connexes du projet.
Un accent particulier a été mis sur les échanges avec les populations bénéficiaires afin d’intégrer leurs préoccupations et attentes dans la mise en œuvre du projet. La mission a donc visité la bretelle reliant le lac Tchad à la route nationale, un axe stratégique pour le désenclavement de la zone et la dynamisation des activités économiques locales.