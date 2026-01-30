Alwihda Info
AFRIQUE

Diplomatie de Lomé à Kigali : Le "Sacre de la Paix" dans les Grands Lacs


Alwihda Info | Par - 31 Janvier 2026


En rencontrant Paul Kagame au village Urugwiro, le médiateur togolais consolide les acquis du sommet de Lomé (16-17 janvier 2026). L'objectif est de transformer l'accord de paix historique signé à Washington en novembre 2025 en une stabilité durable sur le terrain.


Diplomatie de Lomé à Kigali : Le "Sacre de la Paix" dans les Grands Lacs


  Le 30 janvier 2026, le Président du Conseil togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a effectué une visite de travail à Kigali, en République du Rwanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre de consultations visant à consolider la paix et stabiliser la région des Grands Lacs.


 

Échanges sur la Paix et la Stabilité

  Au centre de cette visite, des discussions approfondies ont été menées sur les enjeux de paix et de stabilité, en particulier concernant l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Ces échanges étaient en lien avec le mandat de médiation confié à Gnassingbé par l’Union africaine.
 
Les discussions ont également porté sur des perspectives de coopération bilatérale entre Lomé et Kigali, ainsi que sur les dynamiques de coopération interrégionale en Afrique.





Entretiens avec le Président Paul Kagame


Le Président Gnassingbé a rencontré le Président Paul Kagame au village Urugwiro. Les échanges, d'abord en format restreint, ont été élargis à un collège de facilitateurs, incluant d'anciens présidents tels qu'Olusegun Obasanjo (Nigeria), Mokgweetsi Masisi (Botswana), Sahle-Work Zewde (Éthiopie) et Catherine Samba-Panza (République Centrafricaine), ainsi qu’à d'autres acteurs impliqués dans le processus de paix.

Cette rencontre fait suite au sommet de haut niveau de Lomé des 16 et 17 janvier, qui a abordé la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région.





Réactions et Engagements



Paul Kagame a exprimé sa gratitude envers Gnassingbé pour sa mission stratégique et a salué la portée des échanges. Faure Gnassingbé, de son côté, a remercié Kagame pour l’accueil chaleureux et sa disponibilité sur les enjeux de paix et d’intégration africaine.


Il a également salué la participation active du Rwanda lors du sommet de Lomé et la mobilisation des parties concernées et des partenaires internationaux pour une solution durable à la crise.






Message de Solidarité



Gnassingbé a souligné l'importance d'une approche africaine centrée sur le dialogue et la solidarité continentale :
« Nous n’avons pas le droit d’abandonner. Nous devons toujours continuer à travailler, à discuter et à rechercher cette solution. »



Depuis sa désignation en avril 2025 par l’Union africaine comme médiateur pour la crise dans la région des Grands Lacs, le Président Gnassingbé a mené plusieurs missions diplomatiques, favorisant le rapprochement entre les parties prenantes et contribuant à des accords de paix.

 

Cette visite à Kigali illustre l'engagement continu de Faure Gnassingbé envers la paix et la stabilité en Afrique, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une coopération régionale efficace pour résoudre les crises.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


