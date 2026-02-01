Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Tragédie routière à Yagoua : 5 morts (des Tchadiens) et des blessés graves


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Une collision frontale d'une violence extrême a eu lieu hier aux portes de Yagoua. Le bilan, particulièrement lourd pour la communauté tchadienne, relance le débat sur la sécurité routière dans le département du Mayo-Danay et l'urgence d'une signalisation renforcée près de la frontière.


Cameroun - Tragédie routière à Yagoua : 5 morts (des Tchadiens) et des blessés graves



 
Dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, un grave accident routier survenu le 1er février 2026 a coûté la vie à cinq ressortissants tchadiens et laissé plusieurs autres blessés sous soins intensifs à l'hôpital régional annexe de Yagoua. L'accident s'est produit aux environs de 16 heures sur l'axe Yagoua–Zébé, à proximité de l'église catholique de Zébé.




Détails de l'Accident


L'accident a impliqué :
  • Un car de transport en commun (probablement local ou interurbain).
  • Un véhicule particulier en provenance du Tchad.
Selon les premiers témoignages, le véhicule tchadien roulait à vive allure, contribuant ainsi à la violence du choc.




Bilan Provisoire


Le bilan des premières informations est le suivant :
  • 5 personnes décédées sur le coup, toutes de nationalité tchadienne.
  • Plusieurs blessés graves, évacués d'urgence vers l'hôpital, où ils sont sous soins intensifs. Bien que le nombre exact des blessés ne soit pas encore connu, au moins une dizaine de blessés a été mentionnée, et certains se trouvent dans un état critique.

Contexte de la Route


La route Yagoua–Bongor via le pont sur le Logone est très fréquentée pour des échanges commerciaux et des déplacements transfrontaliers. Elle est réputée pour ses dangers, notamment :
  • Vitesse excessive
  • Surcharge des véhicules
  • Mauvais état de certaines portions
  • Absence de signalisation adéquate
  • Trafic mixte (piétons, motos, camions, voitures)
La région de l'Extrême-Nord a connu de nombreux accidents mortels ces dernières années, souvent aggravés par les conditions routières précaires et le non-respect du code de la route.




Enquête en Cours


Les autorités locales, y compris la gendarmerie, le ministère des Transports, et la délégation régionale des Transports, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident, investiguant notamment des éléments comme la vitesse, la fatigue, ou une défaillance mécanique. Des appels à la prudence ont été lancés par les usagers et les médias locaux pour sensibiliser le public sur les dangers de cette route.

 

Cet accident tragique rappelle l'urgence d'améliorer les conditions de sécurité routière et de sensibiliser les conducteurs aux risques associés à cette route vitale, mais dangereuse. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour prévenir de futurs drames sur cette voie.
 

Peter Kum
