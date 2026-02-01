Cameroun - Tragédie routière à Yagoua : 5 morts (des Tchadiens) et des blessés graves

Dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, un grave accident routier survenu le 1er février 2026 a coûté la vie à cinq ressortissants tchadiens et laissé plusieurs autres blessés sous soins intensifs à l'hôpital régional annexe de Yagoua. L'accident s'est produit aux environs de 16 heures sur l'axe Yagoua–Zébé, à proximité de l'église catholique de Zébé.
Détails de l'Accident
- Un car de transport en commun (probablement local ou interurbain).
- Un véhicule particulier en provenance du Tchad.
Bilan Provisoire
- 5 personnes décédées sur le coup, toutes de nationalité tchadienne.
- Plusieurs blessés graves, évacués d'urgence vers l'hôpital, où ils sont sous soins intensifs. Bien que le nombre exact des blessés ne soit pas encore connu, au moins une dizaine de blessés a été mentionnée, et certains se trouvent dans un état critique.
Contexte de la Route
- Vitesse excessive
- Surcharge des véhicules
- Mauvais état de certaines portions
- Absence de signalisation adéquate
- Trafic mixte (piétons, motos, camions, voitures)
Enquête en Cours
