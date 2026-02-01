Cameroun - Tragédie routière à Yagoua : 5 morts (des Tchadiens) et des blessés graves







Dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, un grave accident routier survenu le 1er février 2026 a coûté la vie à cinq ressortissants tchadiens et laissé plusieurs autres blessés sous soins intensifs à l'hôpital régional annexe de Yagoua. L'accident s'est produit aux environs de 16 heures sur l'axe Yagoua–Zébé, à proximité de l'église catholique de Zébé.L'accident a impliqué :Selon les premiers témoignages, le véhicule tchadien roulait à vive allure, contribuant ainsi à la violence du choc.Le bilan des premières informations est le suivant :La route Yagoua–Bongor via le pont sur le Logone est très fréquentée pour des échanges commerciaux et des déplacements transfrontaliers. Elle est réputée pour ses dangers, notamment :La région de l'Extrême-Nord a connu de nombreux accidents mortels ces dernières années, souvent aggravés par les conditions routières précaires et le non-respect du code de la route.Les autorités locales, y compris la gendarmerie, le ministère des Transports, et la délégation régionale des Transports, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident, investiguant notamment des éléments comme la vitesse, la fatigue, ou une défaillance mécanique. Des appels à la prudence ont été lancés par les usagers et les médias locaux pour sensibiliser le public sur les dangers de cette route.Cet accident tragique rappelle l'urgence d'améliorer les conditions de sécurité routière et de sensibiliser les conducteurs aux risques associés à cette route vitale, mais dangereuse. Les autorités doivent poursuivre leurs efforts pour prévenir de futurs drames sur cette voie.