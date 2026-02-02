Sécurité Maritime : La Gambia Navy monte en puissance avec le projet SWAIMS

Détails de la Formation

Familiariser les ingénieurs , pilotes de bateaux , et officiers d'abordage de la Marine gambienne avec les : Caractéristiques opérationnelles des RHIB. Entretien et déploiement efficace de ces embarcations.

, , et de la Marine gambienne avec les :









Contexte Régional

Piraterie

Pêche illégale

Trafic de drogue

La formation est dispensée par une équipe dede la. Elle est conçue pour :Cette formation précède la remise officielle des RHIB à la Marine gambienne.Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération régionale plus large visant à lutter contre divers crimes maritimes tels que :Le projet SWAIMS, financé par l'Union européenne, cible plusieurs pays ouest-africains, notamment la Gambie, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. En janvier 2026, deux bateaux de patrouille rapide ont également été remis au Sénégal dans le cadre de cette même initiative.