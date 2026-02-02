Sécurité Maritime : La Gambia Navy monte en puissance avec le projet SWAIMS

La Marine gambienne a entamé une formation pratique de trois semaines sur deux Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB) récemment acquis. Cette initiative fait partie d'un projet plus large soutenu par l'Union européenne.
Les RHIB ont été offerts à la Marine gambienne dans le cadre du projet Support to West Africa Integrated Maritime Strategy (SWAIMS), facilité par le ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures de Gambie. L'objectif principal de ces acquisitions est de :
Acquisition et Objectif des RHIB
- Combler les lacunes en matière d'application de la loi parmi les États côtiers du golfe de Guinée.
- Renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans les eaux gambiennes.
Détails de la Formation
La formation est dispensée par une équipe de trois experts de la Marine portugaise. Elle est conçue pour :
- Familiariser les ingénieurs, pilotes de bateaux, et officiers d'abordage de la Marine gambienne avec les :
- Caractéristiques opérationnelles des RHIB.
- Entretien et déploiement efficace de ces embarcations.
Contexte Régional
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération régionale plus large visant à lutter contre divers crimes maritimes tels que :
- Piraterie
- Pêche illégale
- Trafic de drogue
Le projet SWAIMS, financé par l'Union européenne, cible plusieurs pays ouest-africains, notamment la Gambie, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. En janvier 2026, deux bateaux de patrouille rapide ont également été remis au Sénégal dans le cadre de cette même initiative.
Cette formation et l'acquisition des RHIB représentent des étapes significatives pour la Marine gambienne dans ses efforts pour améliorer la sécurité maritime et renforcer les capacités d'application de la loi dans la région du golfe de Guinée.