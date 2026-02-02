Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sécurité Maritime : La Gambia Navy monte en puissance avec le projet SWAIMS


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Le projet SWAIMS (Support to West Africa Integrated Maritime Strategy) continue de structurer la réponse sécuritaire dans le golfe de Guinée. En dotant la Gambie de vecteurs rapides, l'UE vise à créer un verrou efficace contre la criminalité transnationale organisée.


Sécurité Maritime : La Gambia Navy monte en puissance avec le projet SWAIMS



  La Marine gambienne a entamé une formation pratique de trois semaines sur deux Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB) récemment acquis. Cette initiative fait partie d'un projet plus large soutenu par l'Union européenne.




Acquisition et Objectif des RHIB

  Les RHIB ont été offerts à la Marine gambienne dans le cadre du projet Support to West Africa Integrated Maritime Strategy (SWAIMS), facilité par le ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures de Gambie. L'objectif principal de ces acquisitions est de :
  • Combler les lacunes en matière d'application de la loi parmi les États côtiers du golfe de Guinée.
  • Renforcer la sécurité et la sûreté maritimes dans les eaux gambiennes.





 

Détails de la Formation


La formation est dispensée par une équipe de trois experts de la Marine portugaise. Elle est conçue pour :
  • Familiariser les ingénieurs, pilotes de bateaux, et officiers d'abordage de la Marine gambienne avec les :
    • Caractéristiques opérationnelles des RHIB.
    • Entretien et déploiement efficace de ces embarcations.
Cette formation précède la remise officielle des RHIB à la Marine gambienne.





Contexte Régional



Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération régionale plus large visant à lutter contre divers crimes maritimes tels que :
  • Piraterie
  • Pêche illégale
  • Trafic de drogue


Le projet SWAIMS, financé par l'Union européenne, cible plusieurs pays ouest-africains, notamment la Gambie, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria. En janvier 2026, deux bateaux de patrouille rapide ont également été remis au Sénégal dans le cadre de cette même initiative.


 

Sécurité Maritime : La Gambia Navy monte en puissance avec le projet SWAIMS




Cette formation et l'acquisition des RHIB représentent des étapes significatives pour la Marine gambienne dans ses efforts pour améliorer la sécurité maritime et renforcer les capacités d'application de la loi dans la région du golfe de Guinée.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/02/2026

Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

Justice pour l'enfant de Farcha : Le Ministère de la Femme exige la fermeté Justice pour l'enfant de Farcha : Le Ministère de la Femme exige la fermeté 01/02/2026

Populaires

Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines

01/02/2026

Le président Tchadien de retour à N'Djamena après sa visite d'amitié et de travail en France

01/02/2026

Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad

01/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter