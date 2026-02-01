Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 1 Février 2026


Avec une couverture prévue pour 59 000 habitants répartis sur sept zones de santé, le nouveau district de Djindjebo devient le pivot de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans la région. Cette autonomie vise à réduire les évacuations coûteuses et risquées vers Kyabé ou Sarh.


Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire


  La sous-préfecture de Djindjebo, située dans le département du Lac-Iro, a franchi une étape significative dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le 30 janvier 2026, les autorités sanitaires de la province du Moyen-Chari ont inauguré officiellement le district sanitaire de Djindjebo, destinée à rapprocher les services de santé des populations locales.

 

Le maire de Djindjebo, Djossangue Guindja, a salué cette création, la qualifiant d'avancée majeure pour la population. Il a exprimé sa reconnaissance envers :
  • Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno
  • Dr Haroun Kabadi, Président du Sénat
  • Le gouvernement pour les efforts déployés en faveur du renforcement du système de santé dans les zones rurales.
Le maire a également appelé la population à faire preuve de compréhension et de patience envers le personnel soignant, soulignant l'importance de la collaboration entre les agents de santé et les communautés bénéficiaires.

 

Le Médecin Chef de District de Kyabé, Dr Lol Mahamat, a insisté sur le rôle du travail collectif. Il a encouragé les autorités locales et les leaders communautaires à soutenir les équipes médicales pour garantir une prise en charge efficace des patients.

 

Le Délégué Provincial de la Santé du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a précisé que le district sanitaire de Djindjebo :
  • Couvre sept zones de santé.
  • Desservira une population estimée à 59 000 habitants.
Les priorités retenues incluent :
  • La santé de la mère et de l’enfant.
  • La vaccination.
  • La lutte contre le paludisme et la malnutrition.
Dr Kolmian a souligné la nécessité d’une bonne coordination entre les services sanitaires et les autorités locales pour améliorer durablement les indicateurs de santé.

 

L'événement a également marqué l'installation officielle du nouveau Médecin Chef de District de Santé, Dr Dionlar Dionmadji Succès. Il a promis de travailler dans un esprit de transparence, d’équité et de collaboration. Il a sollicité le soutien des autorités locales et des partenaires pour relever les défis sanitaires et assurer le bon fonctionnement et la pérennité du district sanitaire de Djindjebo.

 

Cette inauguration représente une avancée significative dans le domaine de la santé pour Djindjebo, offrant aux populations locales un accès amélioré aux soins et renforçant les capacités du système de santé dans la région. Le succès du nouveau district dépendra de la collaboration entre les différents acteurs impliqués et de l'engagement communautaire.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/01/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse 31/01/2026

Populaires

SENAFET 2026 : le ministère de la Femme réaffirme son engagement pour l’autonomisation des femmes tchadiennes

01/02/2026

Tchad : l’INSEED fait découvrir les métiers de la statistique aux élèves à Bongor

31/01/2026

Tchad : VINIOR FOOD COMPANY distinguée au Prix National d’Excellence de la Jeunesse

31/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter