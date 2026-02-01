Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

La sous-préfecture de Djindjebo, située dans le département du Lac-Iro, a franchi une étape significative dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le 30 janvier 2026, les autorités sanitaires de la province du Moyen-Chari ont inauguré officiellement le district sanitaire de Djindjebo, destinée à rapprocher les services de santé des populations locales.
Le maire de Djindjebo, Djossangue Guindja, a salué cette création, la qualifiant d'avancée majeure pour la population. Il a exprimé sa reconnaissance envers :
- Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno
- Dr Haroun Kabadi, Président du Sénat
- Le gouvernement pour les efforts déployés en faveur du renforcement du système de santé dans les zones rurales.
Le Médecin Chef de District de Kyabé, Dr Lol Mahamat, a insisté sur le rôle du travail collectif. Il a encouragé les autorités locales et les leaders communautaires à soutenir les équipes médicales pour garantir une prise en charge efficace des patients.
Le Délégué Provincial de la Santé du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a précisé que le district sanitaire de Djindjebo :
- Couvre sept zones de santé.
- Desservira une population estimée à 59 000 habitants.
- La santé de la mère et de l’enfant.
- La vaccination.
- La lutte contre le paludisme et la malnutrition.