









TCHAD Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 1 Février 2026



Avec une couverture prévue pour 59 000 habitants répartis sur sept zones de santé, le nouveau district de Djindjebo devient le pivot de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans la région. Cette autonomie vise à réduire les évacuations coûteuses et risquées vers Kyabé ou Sarh.





La sous-préfecture de Djindjebo, située dans le département du Lac-Iro, a franchi une étape significative dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le 30 janvier 2026, les autorités sanitaires de la province du Moyen-Chari ont inauguré officiellement le district sanitaire de Djindjebo, destinée à rapprocher les services de santé des populations locales. Le maire de Djindjebo, Djossangue Guindja, a salué cette création, la qualifiant d'avancée majeure pour la population. Il a exprimé sa reconnaissance envers : Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno

Dr Haroun Kabadi, Président du Sénat

Le gouvernement pour les efforts déployés en faveur du renforcement du système de santé dans les zones rurales. Le maire a également appelé la population à faire preuve de compréhension et de patience envers le personnel soignant, soulignant l'importance de la collaboration entre les agents de santé et les communautés bénéficiaires. Le Médecin Chef de District de Kyabé, Dr Lol Mahamat, a insisté sur le rôle du travail collectif. Il a encouragé les autorités locales et les leaders communautaires à soutenir les équipes médicales pour garantir une prise en charge efficace des patients. Le Délégué Provincial de la Santé du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a précisé que le district sanitaire de Djindjebo : Couvre sept zones de santé.

Desservira une population estimée à 59 000 habitants. Les priorités retenues incluent : La santé de la mère et de l’enfant.

La vaccination.

La lutte contre le paludisme et la malnutrition. Dr Kolmian a souligné la nécessité d’une bonne coordination entre les services sanitaires et les autorités locales pour améliorer durablement les indicateurs de santé. L'événement a également marqué l'installation officielle du nouveau Médecin Chef de District de Santé, Dr Dionlar Dionmadji Succès. Il a promis de travailler dans un esprit de transparence, d’équité et de collaboration. Il a sollicité le soutien des autorités locales et des partenaires pour relever les défis sanitaires et assurer le bon fonctionnement et la pérennité du district sanitaire de Djindjebo. Cette inauguration représente une avancée significative dans le domaine de la santé pour Djindjebo, offrant aux populations locales un accès amélioré aux soins et renforçant les capacités du système de santé dans la région. Le succès du nouveau district dépendra de la collaboration entre les différents acteurs impliqués et de l'engagement communautaire. La sous-préfecture de Djindjebo, située dans le département du Lac-Iro, a franchi une étape significative dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Le 30 janvier 2026, les autorités sanitaires de la province du Moyen-Chari ont inauguré officiellement le district sanitaire de Djindjebo, destinée à rapprocher les services de santé des populations locales.Le maire de Djindjebo, Djossangue Guindja, a salué cette création, la qualifiant d'avancée majeure pour la population. Il a exprimé sa reconnaissance envers :Le maire a également appelé la population à faire preuve de compréhension et de patience envers le personnel soignant, soulignant l'importance de la collaboration entre les agents de santé et les communautés bénéficiaires.Le Médecin Chef de District de Kyabé, Dr Lol Mahamat, a insisté sur le rôle du travail collectif. Il a encouragé les autorités locales et les leaders communautaires à soutenir les équipes médicales pour garantir une prise en charge efficace des patients.Le Délégué Provincial de la Santé du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a précisé que le district sanitaire de Djindjebo :Les priorités retenues incluent :Dr Kolmian a souligné la nécessité d’une bonne coordination entre les services sanitaires et les autorités locales pour améliorer durablement les indicateurs de santé.L'événement a également marqué l'installation officielle du nouveau Médecin Chef de District de Santé, Dr Dionlar Dionmadji Succès. Il a promis de travailler dans un esprit de transparence, d’équité et de collaboration. Il a sollicité le soutien des autorités locales et des partenaires pour relever les défis sanitaires et assurer le bon fonctionnement et la pérennité du district sanitaire de Djindjebo.Cette inauguration représente une avancée significative dans le domaine de la santé pour Djindjebo, offrant aux populations locales un accès amélioré aux soins et renforçant les capacités du système de santé dans la région. Le succès du nouveau district dépendra de la collaboration entre les différents acteurs impliqués et de l'engagement communautaire.





Dans la même rubrique : < > Justice pour l'enfant de Farcha : Le Ministère de la Femme exige la fermeté Abéché : Vers un Plan de Développement Communal (PDC) Inclusif Gouvernance au Moyen-Chari : Les conseillers provinciaux s'arment pour le budget 2026 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)