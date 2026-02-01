Alwihda Info
AFRIQUE

Coopération Éducative : La France et la RCA renforcent la gouvernance scolaire


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Sous l'impulsion du Ministre d’État Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas et de l’Ambassadeur Bruno Foucher, la coopération bilatérale franchit une étape opérationnelle. L'objectif est clair : transformer la planification des ressources humaines pour garantir une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire.


Coopération Éducative : La France et la RCA renforcent la gouvernance scolaire



  Dans le cadre du réengagement de la coopération bilatérale entre la France et la République centrafricaine, marqué par la Feuille de route conjointe initiée en 2024 par les Présidents des deux pays, le Ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, M. Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas, et l’Ambassadeur de France en République centrafricaine, M. Bruno Foucher, ont convenu de mener une revue technique conjointe. Cette initiative implique les équipes du Ministère de l’Éducation nationale centrafricain et celles de l’Équipe France.


 

Feuille de Route Sectorielle

  Signée en août 2025, cette feuille de route représente l'aboutissement d'un dialogue constructif entre les deux parties. Elle a déjà permis de mobiliser plusieurs instruments de coopération française pour renforcer le système éducatif centrafricain.


 

Signature de la Lettre de Mission

  Récemment, le Ministre d’État et l’Ambassadeur de France ont signé la lettre de mission de Mme Nicole Teta Nokam, Conseillère technique internationale, qui sera mise à disposition du Ministère de l'Éducation nationale.


 

Mission de Mme Nokam

  Sa mission se concentrera sur l'accompagnement à la planification et à la gestion des ressources humaines du ministère. Forte de plus de 15 années d'expérience dans le secteur de l'éducation, notamment en Irak, au Cameroun, au Sénégal, au Canada et en France, Mme Nokam apportera une expertise précieuse à cette coopération.

 

L'Ambassade de France souhaite plein succès à Mme Nicole Teta Nokam dans cette nouvelle mission, qui s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de l'éducation en République centrafricaine et témoigne de l'engagement continu de la France envers le développement du pays.



 
