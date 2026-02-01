Coopération Éducative : La France et la RCA renforcent la gouvernance scolaire







Dans le cadre du réengagement de la coopération bilatérale entre la France et la République centrafricaine, marqué par la Feuille de route conjointe initiée en 2024 par les Présidents des deux pays, le Ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, M. Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas, et l’Ambassadeur de France en République centrafricaine, M. Bruno Foucher, ont convenu de mener une revue technique conjointe. Cette initiative implique les équipes du Ministère de l’Éducation nationale centrafricain et celles de l’Équipe France.





Feuille de Route Sectorielle Signée en août 2025, cette feuille de route représente l'aboutissement d'un dialogue constructif entre les deux parties. Elle a déjà permis de mobiliser plusieurs instruments de coopération française pour renforcer le système éducatif centrafricain.





Signature de la Lettre de Mission Récemment, le Ministre d’État et l’Ambassadeur de France ont signé la lettre de mission de Mme Nicole Teta Nokam, Conseillère technique internationale, qui sera mise à disposition du Ministère de l'Éducation nationale.





Mission de Mme Nokam Sa mission se concentrera sur l'accompagnement à la planification et à la gestion des ressources humaines du ministère. Forte de plus de 15 années d'expérience dans le secteur de l'éducation, notamment en Irak, au Cameroun, au Sénégal, au Canada et en France, Mme Nokam apportera une expertise précieuse à cette coopération. L'Ambassade de France souhaite plein succès à Mme Nicole Teta Nokam dans cette nouvelle mission, qui s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de l'éducation en République centrafricaine et témoigne de l'engagement continu de la France envers le développement du pays.







