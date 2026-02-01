Dans le cadre du réengagement de la coopération bilatérale entre la France et la République centrafricaine, marqué par la Feuille de route conjointe initiée en 2024 par les Présidents des deux pays, le Ministre d’État en charge de l’Éducation nationale, M. Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas, et l’Ambassadeur de France en République centrafricaine, M. Bruno Foucher, ont convenu de mener une revue technique conjointe. Cette initiative implique les équipes du Ministère de l’Éducation nationale centrafricain et celles de l’Équipe France.
Coopération Éducative : La France et la RCA renforcent la gouvernance scolaire
Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Février 2026
Sous l'impulsion du Ministre d’État Aurélien Simplice Kongbelet-Zingas et de l’Ambassadeur Bruno Foucher, la coopération bilatérale franchit une étape opérationnelle. L'objectif est clair : transformer la planification des ressources humaines pour garantir une éducation de qualité sur l'ensemble du territoire.
