Abéché : L'Inclusion passe à la vitesse supérieure avec la création de l'ONG





L'Association d'entraide des personnes handicapées moteurs d'Abéché a tenu une assemblée générale extraordinaire dans ses locaux du quartier Agatchamay. Cette rencontre a rassemblé les membres pour discuter de questions essentielles concernant l'avenir et le repositionnement stratégique de l'organisation. L'assemblée a débuté par la lecture et l'adoption du rapport administratif et financier pour l'exercice 2025. Les participants ont échangé sur l'évolution de l'association, ses réalisations, et les perspectives d'extension de ses activités.





Parmi les décisions prises, l'assemblée a décidé d'ériger l'association en Organisation Non Gouvernementale (ONG). Cette transformation est perçue comme un moyen crucial de renforcer l'impact de la structure et d'élargir son champ d'intervention pour bénéficier à l'ensemble de la population. Un nouveau bureau du Conseil d’administration a été mis en place, dirigé par Abdelatif Hicham Djabal, élu président. Le bureau de la coordination sera désormais conduit par Khalié Abderahim. Dans son intervention, le nouveau président a souligné que, après 26 années d'activité associative, l'organisation était prête à franchir un nouveau cap. Il a déclaré que l'accession au statut d'ONG permettra de renforcer les actions humanitaires et sociales, en touchant un public plus large, notamment les personnes vulnérables. Cette décision marque une nouvelle ère pour l'Association d'entraide des personnes handicapées moteurs d'Abéché, qui ambitionne de jouer un rôle plus actif dans le développement social et la promotion de l'inclusion des personnes handicapées dans la province. Cette transformation est un signe fort de l'engagement de l'organisation en faveur de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et de leur intégration dans la société.