TCHAD

Fluidification des Corridors : Le COC-Tchad en guerre contre les barrières illicites


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


L'équipe mixte (Transport, Forces de l'ordre, BNFT) entame une mission d'inspection rigoureuse. L'enjeu est de transformer les routes nationales en véritables vecteurs de développement, débarrassés des frais illégaux et des tracasseries administratives.


Le COC-Tchad (Conseil des Chargeurs du Tchad) a lancé une mission d’inspection et de sensibilisation sur les corridors Est et Nord du pays. Cette initiative, dirigée par M. Hamid Djoumino, Directeur Général du COC-Tchad, réunit des représentants de plusieurs institutions, notamment :
  • Le Ministère des Transports
  • Le Bureau national du fret terrestre (BNFT)
  • La Gendarmerie nationale
  • La Police nationale


Objectifs de la Mission

  Conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, cette mission a pour but de :
  • Fluidifier le corridor national.
  • Combattre les pratiques illicites, tels que le déploiement de barrières anarchiques et le paiement de frais illégaux.


Contexte et Justification

  Dans son programme quinquennal, le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une grande importance à l’amélioration du secteur des transports, en particulier à la fluidité du transport des marchandises. Cette mission s'inscrit dans la volonté de réformer et d'optimiser les couloirs de transport afin de garantir des conditions adéquates pour l’import-export.


 

Engagement du COC-Tchad

  Le COC-Tchad, dont le rôle est d’assister et de défendre les intérêts des chargeurs, transporteurs et transitaires, s’engage à ne ménager aucun effort pour faciliter les activités d'import-export et de transport des marchandises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cette démarche vise à renforcer l'efficacité des opérations commerciales et à contribuer au développement économique du Tchad.

 

Cette mission représente une étape cruciale dans la lutte contre les tracasseries routières et la promotion d'un environnement commercial plus transparent et efficace. Le COC-Tchad, en collaboration avec les autorités concernées, espère établir des pratiques qui soutiendront la croissance du secteur des transports et du commerce au Tchad.
 



 
