Fluidification des Corridors : Le COC-Tchad en guerre contre les barrières illicites

Le COC-Tchad (Conseil des Chargeurs du Tchad) a lancé une mission d’inspection et de sensibilisation sur les corridors Est et Nord du pays. Cette initiative, dirigée par M. Hamid Djoumino, Directeur Général du COC-Tchad, réunit des représentants de plusieurs institutions, notamment :
Conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, cette mission a pour but de :
Dans son programme quinquennal, le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, accorde une grande importance à l’amélioration du secteur des transports, en particulier à la fluidité du transport des marchandises. Cette mission s'inscrit dans la volonté de réformer et d'optimiser les couloirs de transport afin de garantir des conditions adéquates pour l’import-export.
- Le Ministère des Transports
- Le Bureau national du fret terrestre (BNFT)
- La Gendarmerie nationale
- La Police nationale
Objectifs de la Mission
- Fluidifier le corridor national.
- Combattre les pratiques illicites, tels que le déploiement de barrières anarchiques et le paiement de frais illégaux.