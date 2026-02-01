Santé Animale : Le Ouaddaï en offensive contre la PPR et la PPCB

Renforcer la couverture sanitaire du cheptel.

Le 29 janvier 2026, le village de Djarwa, situé dans la sous-préfecture d'Abéché rural, a été le théâtre de la cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans la province du Ouaddaï.Cette campagne vise à :Lors de son discours, le sous-préfet d’Abéché rural, Macki Adam Koubar, a appelé les éleveurs à participer massivement en faisant vacciner leurs bétails.La déléguée provinciale de l’Élevage et de la Production animale du Ouaddaï, Madame Souad Bremé Adam Baharé, a communiqué les détails suivants :Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné le caractère obligatoire de la vaccination, avertissant que des sanctions pourraient être appliquées aux éleveurs récalcitrants.Cette campagne de vaccination s'étendra sur une période de quatre mois, couvrant l’ensemble de la province du Ouaddaï.Cette initiative est cruciale pour la santé animale et le développement économique de la région, s'inscrivant dans des efforts plus larges pour améliorer la productivité dans le secteur de l'élevage. Les acteurs locaux sont encouragés à collaborer pour garantir le succès de cette campagne essentielle.