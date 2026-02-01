Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Santé Animale : Le Ouaddaï en offensive contre la PPR et la PPCB


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 2 Février 2026


Avec un objectif de 300 000 têtes à vacciner, la province du Ouaddaï s'attaque aux pathologies qui freinent la croissance de l'élevage. Cette campagne de quatre mois est un pilier de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et l'exportation de viande.


  Le 29 janvier 2026, le village de Djarwa, situé dans la sous-préfecture d'Abéché rural, a été le théâtre de la cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans la province du Ouaddaï.

 

Cette campagne vise à :
  • Renforcer la couverture sanitaire du cheptel.
  • Réduire la prévalence des maladies animales, qui sont un obstacle majeur au développement du secteur de l’élevage, essentiel pour l’économie locale.

 

Lors de son discours, le sous-préfet d’Abéché rural, Macki Adam Koubar, a appelé les éleveurs à participer massivement en faisant vacciner leurs bétails.

 

La déléguée provinciale de l’Élevage et de la Production animale du Ouaddaï, Madame Souad Bremé Adam Baharé, a communiqué les détails suivants :
  • La campagne prévoit la vaccination de :
    • 200 000 têtes de bovins
    • 100 000 têtes de petits ruminants
  • Le coût de la vaccination contre la PPCB est fixé à 100 FCFA.
  • La vaccination contre la PPR est entièrement gratuite.

 

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné le caractère obligatoire de la vaccination, avertissant que des sanctions pourraient être appliquées aux éleveurs récalcitrants.

 

Cette campagne de vaccination s'étendra sur une période de quatre mois, couvrant l’ensemble de la province du Ouaddaï.

 

Cette initiative est cruciale pour la santé animale et le développement économique de la région, s'inscrivant dans des efforts plus larges pour améliorer la productivité dans le secteur de l'élevage. Les acteurs locaux sont encouragés à collaborer pour garantir le succès de cette campagne essentielle.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
