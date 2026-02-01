Santé Animale : Le Ouaddaï en offensive contre la PPR et la PPCB

Le 29 janvier 2026, le village de Djarwa, situé dans la sous-préfecture d'Abéché rural, a été le théâtre de la cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) dans la province du Ouaddaï.
Cette campagne vise à :
- Renforcer la couverture sanitaire du cheptel.
- Réduire la prévalence des maladies animales, qui sont un obstacle majeur au développement du secteur de l’élevage, essentiel pour l’économie locale.
Lors de son discours, le sous-préfet d’Abéché rural, Macki Adam Koubar, a appelé les éleveurs à participer massivement en faisant vacciner leurs bétails.
La déléguée provinciale de l’Élevage et de la Production animale du Ouaddaï, Madame Souad Bremé Adam Baharé, a communiqué les détails suivants :
- La campagne prévoit la vaccination de :
- 200 000 têtes de bovins
- 100 000 têtes de petits ruminants
- Le coût de la vaccination contre la PPCB est fixé à 100 FCFA.
- La vaccination contre la PPR est entièrement gratuite.