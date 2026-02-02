Sénégal - Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Congo







Objectifs de la Visite

Consolider les Liens Historiques

Renforcer l'amitié et la fraternité entre le Sénégal et la République du Congo, unis par une « communauté de destin » et des relations diplomatiques solides depuis l'indépendance. Approfondir la Coopération Bilatérale

Développer des partenariats stratégiques dans des domaines prioritaires tels que : Énergie : Partenariat entre SENELEC et Énergie électrique du Congo.

Agriculture.

Infrastructures.

Assainissement.

Enseignement supérieur.

Défense.

Finances.

Commerce.

Zones économiques spéciales. Renforcer la Concertation sur les Défis Africains et Mondiaux

Aborder des enjeux régionaux tels que la situation sécuritaire en Guinée-Bissau, qui est souvent discutée lors des échanges en Afrique de l'Ouest.







Programme de la Visite

Entretiens en tête-à-tête avec le président Sassou-N'Guesso.

Cérémonies officielles (accueil solennel, revue des troupes, etc.).

Signature d’accords ou de mémorandums pour dynamiser le partenariat.







Contexte Diplomatique

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour Brazzaville, où il effectuera une visite officielle les 2 et 3 février 2026. Cette visite a été organisée à l'invitation de son homologue Denis Sassou-N'Guesso.Cette mission diplomatique a plusieurs visées :Le programme inclut :Des sources sénégalaises et congolaises, y compris la Présidence du Sénégal et des publications d'actualités, confirment le départ du président et partagent des photos de son embarquement.Cette visite s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie active du président Faye depuis son élection, qui met l'accent sur le renforcement des partenariats intra-africains, suite à des visites précédentes au Rwanda, au Kenya, etc. À son retour, il est prévu qu'il entame une tournée économique dans les régions de Tambacounda et Kédougou du 5 au 9 février 2026.La visite de Bassirou Diomaye Faye en République du Congo représente un pas significatif vers une coopération renforcée et une diplomatie proactive au sein du continent africain.