Tchad : L’ATPE et la MAP signent un accord de partenariat à Marrakech

L’Agence Tchadienne de Presse et d’Édition (ATPE) et l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) ont signé, le jeudi 29 janvier 2026 à Marrakech, au Maroc, un accord de partenariat visant à renforcer leur coopération et à consolider leurs relations professionnelles. L’accord a été paraphé par le directeur général de l’ATPE, Hissein Bosquet Khamis Togoï, et par Fouad Arif, directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).



À travers ce partenariat, les deux agences expriment leur volonté de développer une collaboration durable dans tous les domaines d’intérêt commun. Composé de douze (12) articles, l’accord prévoit notamment l’échange réciproque et gratuit d’informations et de contenus multimédias (photos, vidéos, audios et infographies), l’utilisation des nouvelles technologies pour la transmission de l’information, ainsi que le respect de l’intégrité des contenus et l’obligation de mentionner la source lors de leur diffusion.



Les deux parties s’engagent également à accorder une priorité aux informations émanant de leur partenaire pour les événements se déroulant dans leurs pays respectifs. Elles conviennent par ailleurs de faciliter le travail de leurs correspondants et envoyés spéciaux, en leur apportant, dans la mesure de leurs possibilités, l’assistance nécessaire.



L’accord met un accent particulier sur le renforcement des échanges d’expertises, à travers l’organisation de visites et de sessions de formation destinées aux journalistes, aux responsables administratifs et techniques, ainsi qu’aux spécialistes des technologies de l’information. Ces échanges porteront notamment sur la rédaction centrale et régionale, le marketing, la gestion des ressources humaines et les systèmes d’information.



Les deux agences ont également convenu de coordonner leurs actions au sein des conférences et forums régionaux et internationaux organisés par les institutions et associations professionnelles dont elles sont membres, afin de promouvoir leurs objectifs communs.



L’accord entre en vigueur dès sa signature pour une durée d’un (01) an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l’une des parties trois (03) mois avant son expiration. Toute modification pourra intervenir à tout moment, par consentement mutuel des deux parties, par voie diplomatique.

