Tchad : La Plateforme des Journalistes Panafricains dénonce la convocation d’un journaliste à N’Djamena


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Janvier 2026


​La Plateforme des Journalistes Panafricains (PJP) a condamné avec fermeté la convocation par téléphone du journaliste et directeur de publication du journal Les Nouvelles TD, Beinde Moussa Nguedmbaye, par le commissaire du CSP17, Mahmoud Abakoura.


Tchad : La Plateforme des Journalistes Panafricains dénonce la convocation d’un journaliste à N’Djamena
Selon la PJP, cette convocation fait suite à des dénonciations publiées par le journaliste dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, portant sur des pratiques présumées d’extorsion et d’abus de pouvoir au sein dudit commissariat. L’organisation estime que cette démarche constitue une tentative manifeste d’intimidation et une atteinte grave à la liberté de la presse.

La Plateforme rappelle que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier librement, sans crainte ni pression, conformément à la législation nationale et aux conventions internationales ratifiées par le Tchad. Elle souligne que toute action visant à entraver le travail journalistique porte atteinte au droit du public à l’information.

Face à cette situation, la PJP exige : L’annulation immédiate de cette convocation jugée abusive ; La protection effective des journalistes contre toute forme de pression ou d’intimidation ; Le respect strict du cadre légal dans l’exercice des missions des forces de sécurité publique.

La Plateforme des Journalistes Panafricains réaffirme par ailleurs son engagement indéfectible en faveur de la défense des droits et des libertés des journalistes, et assure qu’elle restera vigilante afin que l’exercice du journalisme ne soit jamais sanctionné par des mesures arbitraires ou des pressions illégales.


