Tchad : La HAMA trace les perspectives pour une presse professionnelle et crédible

Face à ces dérives, la HAMA prévoit pour 2026 la mise en œuvre d’un plan stratégique triennal (2026-2028), axé sur l’amélioration de la gouvernance, le renforcement de la formation, l’application stricte des textes et l’assainissement du paysage médiatique. Les formations intégreront les nouveaux enjeux technologiques, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, et concerneront l’ensemble de la chaîne de production médiatique.



Mme Halimé Assadya Ali a également annoncé l’augmentation de l’enveloppe de l’aide à la presse et le lancement du projet de construction de la Maison de la Presse du Tchad en 2026. Elle a enfin appelé à la restauration de la crédibilité et de la dignité du journalisme tchadien à travers la professionnalisation, la valorisation de la carte professionnelle et le respect des règles et de l’éthique journalistique : « Le journalisme est un métier régi par des règles, une éthique et une responsabilité sociale », a-t-elle rappelé, invitant les professionnels à un engagement collectif pour faire de la presse tchadienne un véritable pilier de la démocratie.