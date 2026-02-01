Tchad : La HAMA trace les perspectives pour une presse professionnelle et crédible

Le Secrétaire général de la HAMA, Félicien Alladoum Radingaye, a ouvert la rencontre en transmettant les vœux du personnel et en revenant sur les réalisations de 2025, tout en présentant les objectifs pour la nouvelle année. Mme Halimé Assadya Ali a souligné que cette rencontre dépassait le simple cadre des vœux : « Nous devons marquer un arrêt pour évaluer ce que nous avons accompli en 2025, identifier nos lacunes et trouver les meilleures voies pour avancer ensemble, restaurer l’autorité journalistique et rendre à la presse sa dignité », a-t-elle déclaré.
La présidente a dressé un constat sévère du paysage médiatique tchadien, dénonçant le non-respect des textes et du code de déontologie, l’instrumentalisation de certains médias et la prolifération de comptes privés se faisant passer pour des organes de presse, notamment sur les réseaux sociaux. Selon elle, sur près de 197 médias recensés en 2025, moins de la moitié seraient pleinement opérationnels et professionnels.
Face à ces dérives, la HAMA prévoit pour 2026 la mise en œuvre d’un plan stratégique triennal (2026-2028), axé sur l’amélioration de la gouvernance, le renforcement de la formation, l’application stricte des textes et l’assainissement du paysage médiatique. Les formations intégreront les nouveaux enjeux technologiques, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, et concerneront l’ensemble de la chaîne de production médiatique.
Mme Halimé Assadya Ali a également annoncé l’augmentation de l’enveloppe de l’aide à la presse et le lancement du projet de construction de la Maison de la Presse du Tchad en 2026. Elle a enfin appelé à la restauration de la crédibilité et de la dignité du journalisme tchadien à travers la professionnalisation, la valorisation de la carte professionnelle et le respect des règles et de l’éthique journalistique : « Le journalisme est un métier régi par des règles, une éthique et une responsabilité sociale », a-t-elle rappelé, invitant les professionnels à un engagement collectif pour faire de la presse tchadienne un véritable pilier de la démocratie.
