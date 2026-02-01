Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MEDIAS

Tchad : La HAMA trace les perspectives pour une presse professionnelle et crédible


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Février 2026


La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a organisé ce samedi une double cérémonie réunissant les responsables des médias publics et privés, ainsi que des organisations professionnelles, pour présenter ses vœux à sa présidente, Mme Halimé Assadya Ali, et réfléchir aux défis et perspectives du secteur médiatique tchadien.


Crédits : HAMA Tchad
Crédits : HAMA Tchad
Le Secrétaire général de la HAMA, Félicien Alladoum Radingaye, a ouvert la rencontre en transmettant les vœux du personnel et en revenant sur les réalisations de 2025, tout en présentant les objectifs pour la nouvelle année. Mme Halimé Assadya Ali a souligné que cette rencontre dépassait le simple cadre des vœux : « Nous devons marquer un arrêt pour évaluer ce que nous avons accompli en 2025, identifier nos lacunes et trouver les meilleures voies pour avancer ensemble, restaurer l’autorité journalistique et rendre à la presse sa dignité », a-t-elle déclaré.

La présidente a dressé un constat sévère du paysage médiatique tchadien, dénonçant le non-respect des textes et du code de déontologie, l’instrumentalisation de certains médias et la prolifération de comptes privés se faisant passer pour des organes de presse, notamment sur les réseaux sociaux. Selon elle, sur près de 197 médias recensés en 2025, moins de la moitié seraient pleinement opérationnels et professionnels.

Tchad : La HAMA trace les perspectives pour une presse professionnelle et crédible
Face à ces dérives, la HAMA prévoit pour 2026 la mise en œuvre d’un plan stratégique triennal (2026-2028), axé sur l’amélioration de la gouvernance, le renforcement de la formation, l’application stricte des textes et l’assainissement du paysage médiatique. Les formations intégreront les nouveaux enjeux technologiques, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle, et concerneront l’ensemble de la chaîne de production médiatique.

Mme Halimé Assadya Ali a également annoncé l’augmentation de l’enveloppe de l’aide à la presse et le lancement du projet de construction de la Maison de la Presse du Tchad en 2026. Elle a enfin appelé à la restauration de la crédibilité et de la dignité du journalisme tchadien à travers la professionnalisation, la valorisation de la carte professionnelle et le respect des règles et de l’éthique journalistique : « Le journalisme est un métier régi par des règles, une éthique et une responsabilité sociale », a-t-elle rappelé, invitant les professionnels à un engagement collectif pour faire de la presse tchadienne un véritable pilier de la démocratie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/01/2026

Tchad : Le patronat français intéressé par les secteurs de l’énergie, infrastructures, mines, agro-alimentaire et transports

Tchad : Le patronat français intéressé par les secteurs de l’énergie, infrastructures, mines, agro-alimentaire et transports

Tchad : pourquoi les routes tchadiennes tuent autant ? Tchad : pourquoi les routes tchadiennes tuent autant ? 30/01/2026

Populaires

La BAD approuve un nouveau programme pour aider les pays africains à transformer leurs promesses énergétiques en électricité pour des millions de personnes

31/01/2026

Diplomatie de Lomé à Kigali : Le "Sacre de la Paix" dans les Grands Lacs

31/01/2026

Énergie au Tchad : Sprint final pour la Centrale de Djarmaya

31/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 30/01/2026 - Temandang Gontran

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique

Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel Le respect dans le couple : Entre valeur sacrée et malentendu culturel 30/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter