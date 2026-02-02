Alwihda Info
AFRIQUE

Centrafrique : Touadéra reçoit les candidats battus à la présidentielle de décembre 2025


Alwihda Info | Par Alwihda - 2 Février 2026


Le Président de la République, le Professeur Faustin Archange TOUADÉRA a reçu en audience, successivement en fin d’après-midi du lundi 02 février 2026, à la Cité des Chefs d’État les candidats battus à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, informe la Présidence.


Henri-Marie DONDRA, Marcelin YALIMENDE, Serge Ghislain DJORIE, Eddy Symphorien KPAREKOUTI et Aristide Briand REBOAS ont été tour à tour reçus par le Chef de l’État. Cette rencontre républicaine, initiée à la demande du Président de la République, lui a permis d’échanger en tête-à-tête avec ses hôtes sur des questions d’intérêt national.

Interrogés à l’issue de ces différentes audiences, les candidats malheureux à la Présidentielle de décembre 2025 ont affirmé leur volonté de soutenir le Président Faustin Archange TOUADÉRA dans la poursuite de l’œuvre de reconstruction du pays tout au long du septennat qui s’ouvre après sa réélection à la tête de la Nation centrafricaine.

Ils ont chaleureusement félicité leur ancien adversaire et l’ont encouragé à mettre en œuvre son projet de société pour le bien-être de la population.


