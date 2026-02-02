Alwihda Info
ANALYSE

La distraction de la jeunesse tchadienne : Est-elle planifiée ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Février 2026


La jeunesse représente plus de 60 % de la population. Sa trajectoire — entre éveil citoyen et évasion numérique — déterminera si le Tchad connaîtra un "dividende démographique" ou une crise sociale sans précédent.


  Au Tchad, une question cruciale émerge : comment expliquer le désengagement d'une grande partie de la jeunesse face aux enjeux majeurs du développement national ? Avec plus de 60 % de la population ayant moins de 25 ans, cette indifférence apparente ne peut pas être un simple hasard.




Une Jeunesse Omniprésente, Mais Absente de l'Essentiel


La jeunesse tchadienne est active. Elle s'exprime sur les réseaux sociaux, participe à des débats dans la rue et s'engage dans des tendances culturelles. Cependant, elle reste souvent éloignée des questions fondamentales :
  • Gouvernance
  • Politiques publiques
  • Avenir institutionnel
  • Modèle économique
Les discussions sur des sujets importants laissent place à des polémiques futiles ou à des querelles identitaires. Bien que l'énergie soit palpable, elle est détournée des véritables leviers de transformation sociale.




La Distraction Comme Mode de Gouvernance


Dans les pays confrontés à des crises de gouvernance, la jeunesse représente à la fois une force et une menace potentielle. Une jeunesse consciente peut questionner et contester, tandis qu'une jeunesse distraite s'observe passivement.

La combinaison de l'absence d'éducation citoyenne, la faiblesse des débats intellectuels et la marginalisation des voix critiques soulève une question inquiétante : l'ignorance serait-elle plus confortable que l'éveil ?

Former des citoyens nécessite du temps et des ressources. À l'inverse, entretenir la distraction peut résulter d'un simple laisser-faire, parfois calculé.




Réseaux Sociaux : Illusion de Liberté ou Anesthésie Collective ?


Les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent dans cette dynamique. Bien que présentés comme des outils d'émancipation, ils deviennent souvent des espaces de détournement. L'indignation y est rapide, mais les débats s'épuisent sans se traduire en actions durables.

En conséquence, les jeunes sont informés de tout, sauf de ce qui est essentiel ; ils sont connectés au monde mais déconnectés de leur avenir.




Une Responsabilité Générationnelle


Toute analyse est incomplète sans reconnaître la part de responsabilité de la jeunesse. Le désintérêt pour la lecture et la dévaluation de la réflexion critique contribuent à cette situation. Cependant, peut-on exiger de l'engagement d'une génération confrontée à :
  • Chômage massif
  • Précarité
  • Absence de perspectives crédibles
Pour certains, la distraction devient un refuge face à un avenir incertain.




Un Choix Décisif pour l'Avenir


La question centrale n'est pas seulement si cette distraction est planifiée, mais si la jeunesse tchadienne acceptera ce rôle à long terme. L'histoire a prouvé qu'aucun pays ne se développe sans une jeunesse éveillée et consciente de son pouvoir.


Le Tchad se trouve à la croisée des chemins :
  • Rester spectatrice, distraite et fragmentée
  • Transformer sa lucidité en force collective
Dans un contexte où la diversion peut devenir une stratégie, penser est un acte politique. S'engager est un devoir générationnel, essentiel pour construire un avenir meilleur.



