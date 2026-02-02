Ministère des Sports - Clôture de la mission ministérielle : Le Mayo-Kebbi Est à l'honneur







Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a achevé sa mission dans le Tchad profond avec une visite à Bongor, le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est.À son arrivée à Bongor, le ministre a reçu un accueil chaleureux et solennel de la part de M. Goukouni Sidimi, Délégué général du gouvernement dans la province. La mobilisation populaire témoignait de l'attachement des habitants aux actions gouvernementales.Le ministre a précisé les objectifs de sa mission, qui se concentrait principalement sur :Cette mission s'inscrit dans la continuité de la vision du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui insiste sur l'importance de l'engagement des jeunes dans le processus de développement du pays.La visite du ministre à Bongor marque une étape importante pour le gouvernement en matière d'engagement envers la jeunesse et le développement du sport au Tchad. Elle souligne également l'importance de l'écoute des préoccupations locales pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans le pays.