TCHAD

Ministère des Sports - Clôture de la mission ministérielle : Le Mayo-Kebbi Est à l'honneur


Alwihda Info | Par - 2 Février 2026


Accueilli par le Délégué général du gouvernement, M. Goukouni Sidimi, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'État pour l'insertion des jeunes et le développement des infrastructures sportives locales.


  Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a achevé sa mission dans le Tchad profond avec une visite à Bongor, le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est.

 

À son arrivée à Bongor, le ministre a reçu un accueil chaleureux et solennel de la part de M. Goukouni Sidimi, Délégué général du gouvernement dans la province. La mobilisation populaire témoignait de l'attachement des habitants aux actions gouvernementales.




Objectifs de la Mission


Le ministre a précisé les objectifs de sa mission, qui se concentrait principalement sur :
  • Écoute des Préoccupations de la Jeunesse
    Une démarche visant à comprendre les défis auxquels les jeunes font face dans la région.
  • Évaluation du Développement du Sport
    Analyse de l'état actuel des infrastructures sportives et des initiatives visant à promouvoir le sport.
  • Sensibilisation à l’Auto-Emploi
    Promotion de l'entrepreneuriat comme une voie pour les jeunes afin d'encourager l'auto-emploi.
  • Promotion de la Paix et de la Cohésion Sociale
    Renforcement des valeurs de paix et de solidarité, considérées comme des piliers du développement national.


Vision du Chef de l'État


Cette mission s'inscrit dans la continuité de la vision du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui insiste sur l'importance de l'engagement des jeunes dans le processus de développement du pays.

 

La visite du ministre à Bongor marque une étape importante pour le gouvernement en matière d'engagement envers la jeunesse et le développement du sport au Tchad. Elle souligne également l'importance de l'écoute des préoccupations locales pour renforcer la paix et la cohésion sociale dans le pays.
Peter Kum
Santé au Lac-Iro : Djindjebo érige son propre rempart sanitaire

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Article 6-1 de l'accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

