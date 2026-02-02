Ministère des Sports - Clôture de la mission ministérielle : Le Mayo-Kebbi Est à l'honneur

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a achevé sa mission dans le Tchad profond avec une visite à Bongor, le chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est.
À son arrivée à Bongor, le ministre a reçu un accueil chaleureux et solennel de la part de M. Goukouni Sidimi, Délégué général du gouvernement dans la province. La mobilisation populaire témoignait de l'attachement des habitants aux actions gouvernementales.
Objectifs de la Mission
Le ministre a précisé les objectifs de sa mission, qui se concentrait principalement sur :
- Écoute des Préoccupations de la Jeunesse
Une démarche visant à comprendre les défis auxquels les jeunes font face dans la région.
- Évaluation du Développement du Sport
Analyse de l'état actuel des infrastructures sportives et des initiatives visant à promouvoir le sport.
- Sensibilisation à l’Auto-Emploi
Promotion de l'entrepreneuriat comme une voie pour les jeunes afin d'encourager l'auto-emploi.
- Promotion de la Paix et de la Cohésion Sociale
Renforcement des valeurs de paix et de solidarité, considérées comme des piliers du développement national.
Vision du Chef de l'État
Cette mission s'inscrit dans la continuité de la vision du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui insiste sur l'importance de l'engagement des jeunes dans le processus de développement du pays.