Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : L'Urgence d'une transition vers une ville verte et humaine


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Février 2026


Le projet du 8ᵉ arrondissement doit servir de catalyseur à une politique d'aménagement plus globale. Pour devenir une véritable métropole moderne, N'Djamena doit réintégrer la nature et le loisir au cœur de son plan d'urbanisme.


N’Djamena : L'Urgence d'une transition vers une ville verte et humaine



  La capitale tchadienne, N’Djamena, marque un tournant dans son développement urbain avec la construction d’un parc d'attractions dans le 8ᵉ arrondissement. Bien que ce projet soit une avancée remarquable, il ne doit pas faire oublier une réalité préoccupante : N’Djamena souffre d’un manque flagrant d’espaces verts et de lieux de loisirs.



État des Lieux


Un simple parcours à travers la ville révèle l'absence quasi totale de :
  • Parcs accessibles
  • Jardins publics
  • Zones de détente
Cette carence représente non seulement un inconfort pour les habitants, mais aussi un indicateur d’un manque de vision urbanistique et d’une faible prise en compte du bien-être des citoyens dans les politiques d’aménagement.




Un Début Encouragement


Le nouveau parc d'attractions est un premier pas positif, mais il ne saurait constituer une solution isolée. Les habitants de N’Djamena expriment des besoins plus larges, incluant :
  • Infrastructures durables
  • Espaces sécurisés pour les enfants
  • Lieux de rencontre favorisant la cohésion sociale entre familles et jeunes


Au-Delà d’un Simple Parc


Un parc, à lui seul, ne transforme pas une ville. Toutefois, il peut symboliser une ambition nouvelle : celle d’une capitale qui vise à concilier urbanisme, environnement et qualité de vie.

Il est essentiel que les autorités réalisent que la modernité ne se limite pas à des constructions en durée ou en volume, mais qu'elle implique également un aspect humain et social.




Vision Urbaine Nécessaire


N’Djamena a besoin de plus qu’un parc d’attractions : elle requiert une véritable vision urbaine centrée sur le bien-être de ses citoyens. Pour assurer un avenir durable et harmonieux, il est temps de développer des projets qui intègrent des espaces verts, des infrastructures communautaires et un aménagement attentif des zones urbaines.

La construction du parc pourrait donc être le début d’un changement nécessaire, mais cela doit s'accompagner d’initiatives plus larges pour un cadre de vie amélioré et plus inclusif.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/02/2026

Santé Animale : Le Ouaddaï en offensive contre la PPR et la PPCB

Santé Animale : Le Ouaddaï en offensive contre la PPR et la PPCB

Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines 01/02/2026

Populaires

Le SET de N’Djamena annonce un préavis de grève de deux semaines

01/02/2026

Le président Tchadien de retour à N'Djamena après sa visite d'amitié et de travail en France

01/02/2026

Coopération Stratégique : La CIMCT et le CCG unissent leurs forces à Riyad

01/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 31/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Article 6-1 de l’accord franco-algérien – Refus implicite - Dix ans de présence en France – La préfecture de police de Paris sanctionnée

Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique Réussite au Tchad : De la consommation ostentatoire à l'investissement patriotique 30/01/2026 - Temandang Gontran

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter