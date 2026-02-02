









TCHAD N’Djamena : L'Urgence d'une transition vers une ville verte et humaine

Alwihda Info | Par Barra Lutter - 2 Février 2026



Le projet du 8ᵉ arrondissement doit servir de catalyseur à une politique d'aménagement plus globale. Pour devenir une véritable métropole moderne, N'Djamena doit réintégrer la nature et le loisir au cœur de son plan d'urbanisme.







La capitale tchadienne, N’Djamena, marque un tournant dans son développement urbain avec la construction d’un parc d'attractions dans le 8ᵉ arrondissement. Bien que ce projet soit une avancée remarquable, il ne doit pas faire oublier une réalité préoccupante : N’Djamena souffre d’un manque flagrant d’espaces verts et de lieux de loisirs.



État des Lieux

Un simple parcours à travers la ville révèle l'absence quasi totale de : Parcs accessibles

Jardins publics

Zones de détente Cette carence représente non seulement un inconfort pour les habitants, mais aussi un indicateur d’un manque de vision urbanistique et d’une faible prise en compte du bien-être des citoyens dans les politiques d’aménagement.





Un Début Encouragement

Le nouveau parc d'attractions est un premier pas positif, mais il ne saurait constituer une solution isolée. Les habitants de N’Djamena expriment des besoins plus larges, incluant : Infrastructures durables

Espaces sécurisés pour les enfants

Lieux de rencontre favorisant la cohésion sociale entre familles et jeunes

Au-Delà d’un Simple Parc

Un parc, à lui seul, ne transforme pas une ville. Toutefois, il peut symboliser une ambition nouvelle : celle d’une capitale qui vise à concilier urbanisme, environnement et qualité de vie.



Il est essentiel que les autorités réalisent que la modernité ne se limite pas à des constructions en durée ou en volume, mais qu'elle implique également un aspect humain et social.





Vision Urbaine Nécessaire

N’Djamena a besoin de plus qu’un parc d’attractions : elle requiert une véritable vision urbaine centrée sur le bien-être de ses citoyens. Pour assurer un avenir durable et harmonieux, il est temps de développer des projets qui intègrent des espaces verts, des infrastructures communautaires et un aménagement attentif des zones urbaines.



La construction du parc pourrait donc être le début d’un changement nécessaire, mais cela doit s'accompagner d’initiatives plus larges pour un cadre de vie amélioré et plus inclusif. La capitale tchadienne, N’Djamena, marque un tournant dans son développement urbain avec la construction d’un parc d'attractions dans le 8ᵉ arrondissement. Bien que ce projet soit une avancée remarquable, il ne doit pas faire oublier une réalité préoccupante : N’Djamena souffre d’un manque flagrant d’espaces verts et de lieux de loisirs.Un simple parcours à travers la ville révèle l'absence quasi totale de :Cette carence représente non seulement un inconfort pour les habitants, mais aussi un indicateur d’un manque de vision urbanistique et d’une faible prise en compte du bien-être des citoyens dans les politiques d’aménagement.Le nouveau parc d'attractions est un premier pas positif, mais il ne saurait constituer une solution isolée. Les habitants de N’Djamena expriment des besoins plus larges, incluant :Un parc, à lui seul, ne transforme pas une ville. Toutefois, il peut symboliser une ambition nouvelle : celle d’une capitale qui vise à concilier urbanisme, environnement et qualité de vie.Il est essentiel que les autorités réalisent que la modernité ne se limite pas à des constructions en durée ou en volume, mais qu'elle implique également un aspect humain et social.N’Djamena a besoin de plus qu’un parc d’attractions : elle requiert une véritable vision urbaine centrée sur le bien-être de ses citoyens. Pour assurer un avenir durable et harmonieux, il est temps de développer des projets qui intègrent des espaces verts, des infrastructures communautaires et un aménagement attentif des zones urbaines.La construction du parc pourrait donc être le début d’un changement nécessaire, mais cela doit s'accompagner d’initiatives plus larges pour un cadre de vie amélioré et plus inclusif.





Dans la même rubrique : < > Rentrée sociale de la CASCIDHO : Un plaidoyer pour une justice restaurée Sécurité Privée : Le Tchad prépare l’accueil d’ESP Groupe La session ordinaire du Parlement: une pièce de théâtre Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)