AFRIQUE

Mort de Seif al-Islam Kadhafi : un symbole de l’ancien régime assassiné près de Zintan


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Février 2026


Tripoli / Zintan, 3 février 2026 – Seif al-Islam Kadhafi, deuxième fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué ce mardi 3 février dans des circonstances violentes près de la ville de Zintan, dans l’ouest de la Libye.


Seif al-Islam Kadhafi à droite. Illustration © DR
L’information, initialement diffusée par son entourage proche, a été rapidement confirmée par plusieurs sources familiales, son avocat et de grands médias internationaux.

Selon les premières déclarations d’Abdullah Osman, membre de l’équipe politique de Seif al-Islam et son principal porte-parole ces dernières années, l’ancien héritier présumé du régime kadhafiste a été abattu par des hommes armés non identifiés.

« Seif al-Islam est tombé en martyr », a écrit Osman sur les réseaux sociaux, sans fournir davantage de détails sur les circonstances exactes.

L’avocat de Seif al-Islam, Khaled al-Zaydi, a également confirmé le décès auprès de plusieurs chaînes d’information arabes. Des cousins de la famille Kadhafi et plusieurs sources locales ont corroboré l’information dans la matinée.


