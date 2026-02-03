Mort de Seif al-Islam Kadhafi : un symbole de l’ancien régime assassiné près de Zintan

L’information, initialement diffusée par son entourage proche, a été rapidement confirmée par plusieurs sources familiales, son avocat et de grands médias internationaux.
Selon les premières déclarations d’Abdullah Osman, membre de l’équipe politique de Seif al-Islam et son principal porte-parole ces dernières années, l’ancien héritier présumé du régime kadhafiste a été abattu par des hommes armés non identifiés.
« Seif al-Islam est tombé en martyr », a écrit Osman sur les réseaux sociaux, sans fournir davantage de détails sur les circonstances exactes.
L’avocat de Seif al-Islam, Khaled al-Zaydi, a également confirmé le décès auprès de plusieurs chaînes d’information arabes. Des cousins de la famille Kadhafi et plusieurs sources locales ont corroboré l’information dans la matinée.
