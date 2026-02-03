Alwihda Info
AFRIQUE

Libye : Le "444 Combat Brigade" dément toute implication dans les affrontements à Zintan et la mort de Seif al-Islam


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 3 Février 2026


Le 444 Combat Brigade a formellement démenti, dans un communiqué officiel, les informations largement relayées sur les réseaux sociaux faisant état de son implication dans les affrontements survenus dans la ville de Zintan, ainsi que les rumeurs évoquant la mort de Saif al-Islam Kadhafi.


Selon le communiqué, le 444 Combat Brigade affirme n’avoir aucune présence militaire ni aucun déploiement sur le terrain à Zintan ou dans sa zone géographique. Le groupe précise également qu’aucune instruction ou ordre ne lui a été donné concernant une quelconque poursuite de Saif al-Islam Kadhafi, soulignant que ce type d’opération ne figure pas parmi ses missions militaires ou sécuritaires.

Le 444 Combat Brigade insiste sur le fait qu’il n’est en aucun cas concerné par les événements survenus à Zintan et qu’il n’entretient aucun lien, direct ou indirect, avec les affrontements signalés dans cette localité. Il considère ainsi les informations circulant à son sujet comme infondées et trompeuses.

Dans ce contexte, le groupe lance un appel aux médias et aux utilisateurs des réseaux sociaux afin qu’ils fassent preuve de responsabilité et de rigueur dans le traitement de l’information. Il les exhorte à s’appuyer exclusivement sur des sources et communiqués officiels, et à ne pas relayer des rumeurs qu’il qualifie de tentatives de manipulation visant à semer la confusion, attiser les tensions et alimenter la désinformation.


